Ma Emiliano non ha proprio nulla da dire su quanto accade in Puglia?

Non ha lasciato silenti né l’eurodeputato salentino Raffaele Fitto di “Fratelli d’Italia”, né il suo conterraneo senatore Dario Stefano del Pd l’ennesimo recente scandalo che vede personaggi pugliesi politicamente vicini al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, interessati da presunti episodi illeciti e malcostume politico, nell’ambito di ruoli e funzioni da essi svolti. Il riferimento è alla vicenda che vede coinvolto ‘ex parlamentare ed assessore regionale salentino al Wealfare fino al 2020, Salvatore Ruggeri dell’Udc, ultimamente componente del Cda di Acquedotto Pugliese Spa, finito giovedì scorso agli arresti domiciliari, insieme con altre quattro persone, nell’ambito di una inchiesta della Procura di Lecce su presunte tangenti e favori in cambio di posti di lavoro e utilità, con un totale di 21 indagati. Infatti, pur rimanendo rigorosamente garantisti e, quindi, fiduciosi nell’operato della magistratura e del giudizio definitivo di essa, che nel nostro Ordinamento, se non appellato, si conclude – come è noto – solo dopo tre gradi di giudizio, i due noti esponenti politici, sia pur da posizioni politiche opposte e con taglio diverso, hanno commentato la vicenda. Una vicenda su cui, per Fitto, imbarazza “il silenzio di Emiliano”, mentre per Stefano, che è della parte politica del governatore pugliese, non si può “continuare a non voler vedere l’elefante nella stanza”. Ossia che “in Puglia – ha sottolineato il senatore del Pd – c’è una questione morale che necessita di essere seriamente affrontata, rifuggendo alla tentazione di mettere la testa sotto la sabbia o di far finta che tutto va bene, facendo leva magari su quanto di buono riguarda e interessa la Puglia, che spesse volte è sincera espressione e straordinario risultato di operatori e imprenditori pugliesi coraggiosi e vincenti”.E, proseguendo, Stefano ha evidenziato: “Non è un mistero che diversi assessorati regionali e molti organismi collegati ad essi sono intaccati da vicende opache sulle quali la magistratura sta lavorando. Così come ci sono tanti Comuni della Puglia su cui vengono operati commissariamenti per ragioni di contiguità o connivenza con il sistema criminale”. Per poi concludere che “di fronte a tutto questo” la sua speranza è “che la politica senta finalmente il dovere e trovi il tempo di affrontare una riflessione critica e severa e che voglia farlo con trasparenza prima che sia troppo tardi”.Più esplicite e dirette, invece, le critiche del meloniano Fitto al governatore pugliese, Emiliano, che sulla vicenda è rimasto finora silente. Infatti, rileva in una nota l’ex governatore pugliese di centrodestra ora parlamentare europeo: “Pero,alcune domande sono obbligatorie soprattutto per quanto riguarda le responsabilità politiche”.Per poi chiedere: “Emiliano non ha nulla da dire?” ed ancora: “Qualcuno ha letto o sentito qualche sua dichiarazione su quanto sta accadendo?” E commentare: “La verità è che siamo in presenza di un sistema di potere che si è non solo consolidato, ma sta degenerando nella forma più pericolosa”. “Così pericolosa – ha rilevato inoltre Fitto – che mette in discussione le regole democratiche nella nostra regione, perché è imperniato su un mercimonio di nomine, incarichi, gare e, quel che è peggio, posti di lavoro per parenti e amici”. Un sistema che, a dire dell’eurodeputato di Fdi, “è’ valso alle ultime regionali (ndr – dove, come è noto, a compete contro Emiliano per la poltrona di Presidente c’era anche lo stesso Fitto), così come ci raccontano le cronache, ma è proseguito in ogni elezione comunale” ed il cui unico responsabile politico e morale sarebbe, per l’ex governatore di centrodestra, proprio Emiliano. Infatti, per Fitto, “l’idea che il residente nomini persone ‘perbene’ che poi arrivate in posti di potere si trasformino, a sua insaputa, in presunti ‘affaristi ’, così come qualcuno vuol far credere, è semplicemente ridicola”, perché trattasi di “nomine volute da lui e propedeutiche ad accrescere il suo consenso elettorale anche attraverso la creazione di liste civiche o movimenti politici che all’occorrenza passano, in modo spregiudicato, da destra a sinistra a seconda della convenienza”. Da non dimenticare, infatti, che alle politiche del marzo 2018 l’indagato Ruggieri pur essendo componente di un esecutivo regionale di centrosinistra, quello di Emiliano per l’appunto, in veste di assessore al Wealfare, si schierò paradossalmente ed apertamente a sostegno del centrodestra. Per poi, ritornare a schierarsi con il centrosinistra alle regionali del 2020, a sostegno di Emiliano. “Per questo – ha esclamato Fitto – il silenzio di Emiliano è imbarazzante!”. Così come è imbarazzante, per l’eurodeputato di Fdi, il tentativo Emiliano “di trasformarsi, attraverso l’Anticorruzione regionale, in un novello sceriffo”, ribadendo che le responsabilità penali le accerterà la magistratura, ma per quelle politiche invece è lui che dovrebbe “rispondere e metterci la faccia”. La stessa faccia – ha ironizzato l’ex sfidante di Emiliano nel 2020 – “che mette quando si rallegra delle tante vittorie ottenute proprio con questo sistema di potere”. L’ex governatore pugliese di centrodestra, evidentemente memore di vicende giudiziarie che lo hanno riguardato in passato e da cui – come è noto – è risultato del tutto estraneo od assolto in via definitiva, ma per le quali evidentemente era stato da taluni ambienti politici locali prematuramente giudicato, in fine ha concluso con un altro interrogativo. Ossia, di voler conoscere, per mera curiosità, “il giudizio di tante ‘anime belle’ che in passato, alla semplice notizia di un avviso di garanzia, si ergevano a giudici supremi, sputando sentenze” e che ora invece sono diventati stranamente afoni. Di questi, si chiede infatti Fitto, “qualcuno ne ha notizia?” Finora forse no. Ma se l’ex governatore fosse più esplicito anche per questi, facendo all’occorrenza nomi e cognomi, forse non dispiacerebbe a molti pugliesi.

Giuseppe Palella

