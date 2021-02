“Ma di quanti ‘consigli’ ha bisogno Emiliano per governare la Puglia?”

“Ma di quanti ‘consigli’ ha bisogno il governatore pugliese, Michele Emiliano, per governare la Puglia?” Una domanda, questa, che nasce spontanea da parte di molti cittadini quando hanno appreso che il presidente della Regione Puglia, già in avvio del suo secondo mandato da governatore, si è dotato di ben 14 consiglieri personali, oltre al folto stuolo di dirigenti che normalmente affiancano un presidente di Regione nell’attività di governo e ad un capo di Gabinetto ed un vice, che sovraintendono all’operato degli stessi Uffici presidenziali. Insomma, il governatore Emiliano si è dotato di un vero e proprio “esercito” di consulenti fiduciari esterni per adempiere al meglio (si spera!) al proprio ruolo. Ciò che però è strano e che gran parte degli arruolati a titolo di consiglieri personali del presidente in teoria non ha competenze specifiche nelle materie su cui dovrebbero consigliare il presidente o di cui dovrebbe occuparsi nell’attività di supporto a lui o agli Uffici preposti. Pseudo esperti fiduciari il cui costo, ovviamente, ricade sulle casse regionali. E, quindi, a carico della collettività pugliese. E qui nasce il “problema”, che non è di certo di illegittimità, visto che in assenza di un limite e di una normativa “ad hoc” che regolamenti con un tetto le possibilità di incarichi fiduciari, tali nomine sono sicuramente possibili e, quindi, legittime. La questione è invece di ordine certamente etico e morale. O, forse, meglio – come ha sostenuto in una recente nota il consigliere regionale Fabiano Amati del Pd – di “serietà” dell’Ente, dal momento che – come detto – a sopportare i costi di questo “esercito” complementare di consulenti presidenziali sono i contribuenti e, quindi, l’Ente stesso di cui il presidente della Giunta è solo uno dei massimi organi. Però, al di sopra di quest’ultimo – come è noto – con compiti anche di indirizzo, vigilanza e controllo c’è il Plenum regionale dei consiglieri che, se in presenza di largheggiamenti di denaro pubblico così vistosi e, forse, inutili da parte del governatore, resta comunque inerte, allora vorrebbe dire che ne approva tacitamente l’operato oppure si rende complice indirettamente dello spreco. Tra le voci di dissenso finora registrate alla Regione sulla questione (ma solo attraverso la stampa!), oltre a quelle del citato consigliere Amati e della consigliera pentastellata Antonella Laricchia (per altro unica del suo Gruppo politico ad essere rimasta formalmente all’opposizione del governatore Emiliano) e di cui abbiamo già dato notizia in un nostro precedente servizio, c’è una recente nota del Capogruppo regionale di “Fratelli d’Italia”, Ignazio Zullo, che ha dichiarato: “Emiliano non perde un’occasione per apparire in Tv, per postare su Facebook o twittare e rilasciare ogni tipo di dichiarazione/comunicati sui giornali” e “spesso con parole dette la sera che non si ritrovano la mattina”. Però, ha rilevato Zullo, “di comunicare pubblicamente tutte le poltrone che a oggi ha dato con le sue nomine” non ne parla minimamente. Proprio su tali nomi, infatti, – ha sottolineato il Capogruppo di Fdi – “Emiliano resta abbottonato”. Anzi, abbottonatissimo! Considerato che – come ha fatto sapere lo stesso Zullo nella nota – possano esserci, oltre quelle di cui si è venuti a conoscenza, “altre poltrone occupate da consiglieri presidenziali delle quali non sappiamo niente”. E ciò “perché – ha proseguito l’esponente dell’opposizione di centrodestra di Fdi – gli interessati rimangono in silenzio (forse per vergogna!) visto che qualche decreto di nomina porta la data del 28 gennaio scorso. Praticamente una settimana fa”. E chiarisce: “se i pugliesi ne sono venuti a conoscenza è grazie alla vanagloria di ogni nominato” che, per far sapere ai propri elettori di essere stato nominato “consigliere del Presidente”, rende pubblica la notizia, ringraziando Emiliano. “Ma consiglieri di Emiliano ‘de ché’?” – si domanda Zullo che, in vena di dubbi ed interrogativi, si è anche chiesto: “Possibile che un presidente di Regione con 10 assessori, più un Capo di gabinetto, più un folto numero di dirigenti abbia bisogno di ulteriori ben 14 consiglieri personali e di un Vice- capo gabinetto? E di quanti consigli ha bisogno Emiliano?”. Per poi ironicamente augurarsi “che tutta questa parata di consiglieri non arrivi a frastornare di consigli Emiliano ancor più di quanto non lo sia normalmente”. E, per rimanere in tema, un “consiglio” (questo sì a titolo gratuito, ovviamente!) al governatore pugliese lo da anche lo stesso Zullo quando afferma che qualcuno dovrebbe dire ad Emiliano di “revocare tutto questo ambaradan, anche perché ormai il tempo di fare campagna acquisti per il Conte-ter” non c’è più bisogno. Infatti, per il Capogruppo di Fdi, sarebbe meglio eliminare “questi sprechi che sono una vergogna” e dare invece “dignità al regionalismo, ai consiglieri di maggioranza e agli assessori che ben potrebbero supportarlo e consigliarlo più e meglio. E soprattutto con ruolo istituzionale conferito dal popolo elettore sulla necessità di non infierire sul popolo pugliese già molto provato dall’emergenza Covid e dall’inadeguatezza della Sanità pugliese”. “Emiliano – ha esortato in conclusione Zullo – si renda conto che con queste nomine dà ai pugliesi l’immagine di un re assoluto che si circonda di cortigiani, mentre fuori da suo castello, oltre il fossato, il popolo arranca”. E verosimilmente, però, lo stesso non si accorge neppure di cosa succede effettivamente alla Regione Puglia, oltre a ciò che fa di moralmente ed eticamente scandaloso il governatore neo riconfermato.

Giuseppe Palella

