M5s: “Pericolo 5G per i cittadini, basta antenne sul territorio comunale”

“A seguito della segnalazione da parte di un cittadino (avv. Ludovico Ragno) circa l’installazione di una stazione radio base SRB su una struttura ricettiva, ubicata sul Lungomare Europa e in un quartiere densamente popolato (San Lorenzo), ho provveduto ad effettuare la richiesta di accesso agli atti, al fine di verificare la natura dell’antenna, della quale si sospetta che la stessa possa essere abilitata alla trasmissione in radiofrequenza secondo lo standard 5G”. Lo fa sapere Mariateresa Bevilacqua, consigliera comunale del M5s di Vieste. In una nota afferma: “Ottenuta copia degli atti relativi alla richiesta avanzata dalla Wind3 presso il Comune di Vieste, risulta che la detta società ha inquadrato nei seguenti termini l’area di intervento: “l’area nella quale si inserisce il progetto della stazione radio base si trova nel Comune di Vieste, in Provincia di Foggia, in Viale Italia, n. 3, nei pressi del porto e del Lungomare Europa, in una zona in cui sorgono fabbricati per civile abitazione e per strutture turistico-ricettive. Il fabbricato su cui sorgerà la SRB è una struttura turistico-ricettiva, il residence B&B Palazzo Manfredi”. Dall’esame delle schede tecniche delle antenne allocate – continua Bevilacqua – risulta che le stesse sono 6 e di due tipi, il primo modello: ODI-2065R16M-GQ e il secondo modello: CMA-UBDHH/6520/E2-10. Il primo modello è idoneo alla trasmissione in frequenza 694-960 Mhz e il secondo modello è idoneo alla trasmissione in frequenza 1710-2690 Mhz. Il CEO Jeffrey Hedberg di Wind3, dopo l’aggiudicazione all’asta delle frequenze 5G nel 2018, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Saremo in grado di lanciare i nuovi servizi 5G su 50 Mhz attraverso l’integrazione dei nostri attuali, e non ancora utilizzati, 30 Mhz nello spettro di frequenze ‘5G ready’ a 2,6 Ghz con le nuove risorse che ci siamo aggiudicati nell’asta odierna”. Secondo la pentastellata, “dalle dichiarazioni dell’amministratore della Wind3 appare evidente che la stazione radio ubicata su Palazzo Manfredi sia idonea alla trasmissione in 5G, stando alle frequenze che risultano dalla stessa scheda tecnica depositata dalla Wind3 presso il Comune di Vieste.

