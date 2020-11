M5s in Puglia: “Mai con Emiliano” prima del voto. “Con Emiliano” subito dopo

Il motto del M5S in Puglia prima delle scorse elezioni regionali era “Mai con Emiliano”. Sono passai poco più di due mesi dalla data della consultazione ed il “leitmotiv” di ben quattro (Rosa Barone, Cristian Casili, Grazia Di Bari e Marco Galante) dei cinque consiglieri regionali pentastellati pugliesi è diventato “Con Emiliano si può”. Infatti, il primo risultato del cambio di passo del M5S alla Regione Puglia dovrebbe registrarsi già dalla seduta di insediamento del nuovo Consiglio (ndr – prevista per oggi, 26 c.m.) durante la quale dovrebbe concretizzarsi il formale disgelo tra il centrosinistra di Emiliano, che ha vinto le elezioni, ed il Gruppo dei consiglieri del M5S che, in teoria, dovrebbero essere forza di opposizione, ma che in realtà si vedranno assegnare la poltrona di vice-presidente dell’Assemblea in quota alla maggioranza, grazie ai voti del centrosinistra di Emiliano che invece a rinunciato a designare uno dei suoi rappresentanti per quel ruolo. Come è noto, l’altro vice-presidente spetta per Regolamento designarlo alle forze di opposizione e si sa già che, come per la scorsa legislatura, sarà in quota alle forze del centrodestra anche perché sta volta il Gruppo consiliare del M5S si è già chiamato fuori da ogni trattativa al riguardo tra i Gruppi di opposizione al governatorato di Emiliano. E questa è già una prima diretta conseguenza di una trattativa in corso da subito dopo il voto del 20 e 21 settembre scorso tra il confermato presidente della Regione, Emiliano, ed i vertici nazionali del M5s. Trattativa che – secondo quanto è dato sapere – dovrebbe (salvo sorprese in corso d’opera!) sfociare nell’ingresso in maggioranza dei pentastellati pugliesi e, quindi, di conseguenza anche nell’assegnazione di un posto in Giunta regionale ad rappresentante femminile dei “5 Stelle”. Posto – come è pure noto – lasciato vacante apposta da Emiliano nel varo del suo nuovo esecutivo. Fin qui la cronaca di ciò che è accaduto e di ciò che, secondo le aspettative del governatore pugliese e dei filogovernisti del M5s, dovrebbe accadere alla Regione Puglia nell’arco temporale di qualche altro mese. In realtà, il quadro politico regionale è tutt’altro che lineare e, quindi, semplice da interpretare. Infatti, al momento quello che dovrebbe essere certo è il posto di vice-presidente per il pentastellato leccese Casili ed un’opposizione morbida o meglio, forse, annacquata nei confronti del presidente Emiliano e della sua maggioranza di governo della Regione, in attesa di una consultazione dei “5 Stelle”, finora rinviata, sulla piattaforma Rousseau per conoscere il parere degli iscritti al Movimento sull’ingresso o meno in maggioranza della rappresentanza pentastellata alla Regione Puglia. Una “spada di Damocle”, questa, che in teoria incomberebbe non solo su coloro che dovrebbero entrare a far parte di una coalizione di governo dalla quale avevano preso le distanze in maniera netta sia prima che per il dopo voto, ma soprattutto per colui che sta da tempo inseguendo caparbiamente il progetto politico di effettuare in Puglia un’alleanza di governo analoga a quella nazionale con differenza, però, che rispetto alla coalizione romana che sostiene il premier Conte qui più che di colore “giallo-rosso” sarebbe invece di colore “rosso (fucsia)-giallo”. Infatti, in Puglia una maggioranza di centrosinistra autosufficiente con i numeri già esiste e, nell’Aula barese di via Gentile, i numeri che si andrebbero ad aggiungere alla maggioranza esistente dovrebbero essere in teoria un di più per il governo della Regione Puglia. Allora verrebbe innanzitutto da chiedersi: “A chi ed a che cosa serve il progetto di formare a posteriori una maggioranza più larga di quella uscita dalle urne pugliesi lo scorso settembre?” Ma le risposte a questi interrogativi ora possiamo solo ipotizzarle, perché quelle effettive le conosceremo più in là, quando forse si cominceranno a fare i “giochi” per le prossime elezioni politiche. Poiché al momento possiamo solo dire che in Puglia il governatore Emiliano verosimilmente vorrebbe sperimentare un laboratorio politico che, se riuscirà, dovrebbe poterlo proiettare in un ruolo politico che non gli è riuscito in passato con il tentativo, poi – come si ricorderà – vano, di scalata alla segreteria nazionale del Pd. E, nel frattempo, come pure è accaduto in passato, a risolvere concretamente con i fatti (e non soltanto con gli slogan!) i problemi dei pugliesi chi ci pensa? E se la premessa dell’intesa “rosso-gialla” pugliese fosse quella innanzi ipotizzata per Emiliano, di certo ne vedremo ancora delle belle anche nel prossimo quinquennio in Puglia.

Giuseppe Palella

