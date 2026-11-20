Da novembre fino ad aprile il M5s di Foggia ha organizzato una scuola di cittadinanza attiva e un punto di ascolto aperto a tutti. L’iniziativa vede la collaborazione di tutte le forze pentastellate del territorio presenti nelle istituzioni, a vari livelli, e degli attivisti. La sede in cui si svolgeranno gli incontri è quella di corso Giannone, dove è stata presentata l’iniziativa. Lo sportello sarà disponibile per due volte alla settimana, mentre per la formazione sono previsti due appuntamenti settimanali. Si tratta di 40 ore di formazione, 20 incontri laboratoriali, anche con attestato finale avendo frequentato oltre il 75% delle lezioni. Il punto di ascolto serve a “raccogliere le domande del territorio”, la scuola mira a formare le persone “capaci di trasformarle in risposte”. Sono entrambe aperte a tutti. “Non servono tessere, appartenenze politiche o competenze particolari, basta la volontà di contribuire al bene comune. Con il punto di ascolto apriamo la nostra sede a chiunque voglia segnalare un problema o proporre una soluzione”, dichiara Nicola Salvatore, rappresentante del gruppo territoriale foggiano. “Non sarà uno sportello per raccogliere lamentele. Sarà un luogo di confronto, dove ogni segnalazione viene discussa e, quando possibile, diventa un’iniziativa concreta da portare alle istituzioni”.

A proposito di ascolto dice il consigliere comunale Giovanni Quarato: “Foggia ha bisogno di una politica che ascolti prima di decidere e che sappia di cosa parla quando decide. Con la scuola di cittadinanza attiva diamo a cittadini e attivisti gli strumenti per leggere un bilancio, una delibera, un piano urbanistico. È così che la protesta diventa proposta. Perché la buona politica non comincia dalle risposte che dà, ma dalla capacità di ascoltare le domande dei cittadini”. La premessa a ogni step del corso è ampia, parte dal tasto dolente della “crisi della partecipazione” e dallo svuotamento delle sedi storiche dei partiti. “In questo vuoto- secondo gli attivisti- si è inserita spesso una politica personalistica, mediatica, priva di profondità programmatica”. La sfida è il ritorno alla politica nel momento in cui quella delle vecchie sezioni si indebolisce oppure segue la scia di quanto i partiti storici, da sempre più strutturati, hanno costruito nel tempo. I temi della scuola partono dalla conoscenza delle istituzioni fino al diritto locale. Ma si tratta anche di sviluppare competenze operative per redigere un atto, per richiedere un accesso agli atti, per monitorare l’amministrazione. Ci sono due fronti nell’organizzazione del percorso: uno è quello delle osservazioni che portano i cittadini per creare un rapporto sempre più stretto con la base in senso lato, l’altro è fornire competenze anche in una sorta di “trasmissione dell’esperienza” da chi è già stato o è nelle istituzioni e a chi con esse vuole provarsi. Il programma, hanno spiegato Nicola Salvatore e Giovanni Quarato, è pensato in primo luogo per gli attivisti del M5s, è però aperto a tutti i cittadini interessati indipendentemente dalla loro appartenenza politica. Incoraggiati a partecipare i giovani fra i 18 e 35 anni ma anche professionisti che “vogliono mettere le proprie competenze al servizio della comunità, insegnati e docenti, terzo settore. Gli incontri sono tenuti dai docenti interni al M5s ed esperti dei singoli temi trattati. Cosa sapranno al termine del corso? “Leggere i principali atti amministrativi del proprio comune, bilancio, delibere, bandi di gara; redigere interrogazioni e mozioni, costruire reti di collaborazioni”. Insomma, le idee portate dai cittadini tenderanno a diventare “proposta politica”. “La politica ha bisogno di persone che la sappiano fare: con rigore, competenza e passione civile”, dice il M5s di Foggia nel lanciare il calendario e gli argomenti del corso.

Paola Lucino



Pubblicato il 20 Novembre 2026