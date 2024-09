M5S, Conte: “Grillo è il papà ma non può esercitare parental control col telecomando”

(Adnkronos) – "Grillo dice che non è il padrone del Movimento 5 Stelle ma il papà. Certo, è il fondatore del Movimento, ha avuto quest'opera meritoria di lancio del Movimento… Però il papà non può pensare di avere un telecomando in mano e di esercitare il parental control decidendo cosa dobbiamo vedere, perché siamo una comunità di adulti". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del M5S, parlando dello scontro con Beppe Grillo a '4 di sera' su Rete 4. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Settembre 2024