Lutto per Igor Tudor, il padre muore durante la gara del Tottenham

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Grave lutto per l'ex tecnico di Lazio e Juventus, Igor Tudor, attualmente alla guida del Tottenham. Il padre Marco è morto durante il match contro il Nottingham Forest. Sui social arriva il cordoglio della Lazio e della Juventus. "La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all'ex allenatore biancoceleste Igor Tudor per la scomparsa del padre", scrive sui social il club biancoceleste. "Siamo vicini a Igor Tudor e alla sua famiglia. Juventus si unisce al cordoglio per la scomparsa del padre", scrive il club bianconero.

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Pubblicato il 23 Marzo 2026