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Lutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna

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(Adnkronos) –
Lutto per Bruno Giordano. Oggi, martedì 14 aprile, l'ex attaccante di Lazio e Napoli ha annunciato la morte della moglie Susanna con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram: "Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori". "Ringraziamo tutti per la vostra affettuosa vicinanza", ha scritto Giordano, firmando il messaggio anche da parte di Marco e Rocco, i figli avuti con Susanna, "per chi volesse darle l'ultimo saluto i funerali si terranno venerdì mattina alle ore 11 alla chiesa San Pio X di Piazza della Balduina, Roma".  La Lazio ha pubblicato un messaggio di cordoglio sui propri canali ufficiali: "La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano per la scomparsa della moglie".   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Aprile 2026

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