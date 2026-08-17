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Lutto nel mondo dei rally, muore a 61 anni l’ex campione del mondo Alex Fiorio

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(Adnkronos) –
Il mondo dell'automobilismo piange la scomparsa a soli 61 anni di Alex Fiorio, ex pilota di rally e vice campione del mondo con la Lancia nel 1989, stroncato da un tumore allo stomaco. A dare il triste annuncio l'Aci con una nota. "L'Automobile Club d'Italia ed il suo Presidente Geronimo La Russa esprimono cordoglio per la scomparsa di Alex Fiorio, si stringono con affetto attorno alla sua famiglia e ai suoi cari in segno di lutto. Alex é tra i personaggi più amati nel mondo dei rally, figura di riferimento per una generazione di appassionati e simbolo dell’automobilismo italiano. Nato a Torino il 10 marzo 1965, Alessandro “Alex” Fiorio, figlio di Cesare, è stato un pilota di grande talento e protagonista di una brillante carriera. Nel 1987 campione del mondo Gruppo N, per poi conquistare il terzo posto assoluto nel 1988 e il secondo nel 1989. Alex Fiorio si è spento all’età di 61 anni, dopo aver lottato con coraggio contro la malattia comunicata di recente attraverso i suoi profili social". 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Agosto 2026

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