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Lutto in Valsugana, muore a 56 anni la maestra Clara: da 8 mesi era in coma dopo un intervento estetico

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(Adnkronos) – Una donna di 56 anni, Clara Palaoro, è morta all'ospedale Santa Chiara di Trento dove era ricoverata in stato di coma a seguito di un intervento di chirurgia estetica, considerato "di routine". Stando a quanto riporta Il Dolomiti, la donna, che di lavoro faceva la maestra, era stata operata in una clinica privata in provincia di Vicenza, e già nelle ore immediatamente successive le sue condizioni sarebbero precipitate. Era il 28 gennaio scorso.  Trasferita in una struttura in provincia di Trento in stato vegetativo, è infine arrivata al Santa
Chiara una decina di giorni fa. Qui nelle scorse ore il suo cuore ha smesso di battere. Secondo la stampa locale, i familiari avrebbero presentato un esposto in Procura a Vicenza chiedendo che venga fatta luce sulle cause del decesso dell'insegnante, molto conosciuta nel capoluogo dell'Alta Valsugana, e su eventuali responsabilità. Indagini sono in corso: è stata anche disposta l'autopsia.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Settembre 2026

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