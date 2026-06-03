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Lussemburgo-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

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(Adnkronos) – Torna in campo l'Italia. Oggi, mercoledì 3 giugno, la Nazionale azzurra sfida il Lussemburgo – in diretta tv e streaming – in amichevole allo Stade de Luxembourg, tornando a giocare dopo il flop nei playoff dei Mondiali 2026, con l'Italia dell'ormai ex ct Gennaro Gattuso eliminata in finale dalla Bosnia. In panchina ci sarà Silvio Baldini, ct della Nazionale Under 21, promosso ad interim in attesa di scoprire il nome del nuovo allenatore.  La sfida tra Lussemburgo e Italia è in programma oggi, mercoledì 3 giugno alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 
Lussemburgo (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Barreiro; Thill, Sinani, Dardari. All. Strasser 
Italia (4-3-3): Donnarumma; Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor; Pisilli, Lipani, Dagasso; Fini, Esposito, Koleosho. All. Baldini  Lussemburgo-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Giugno 2026

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