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Lussemburgo-Italia, oggi amichevole per la Nazionale – Diretta

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(Adnkronos) – Torna in campo l'Italia. Oggi, mercoledì 3 giugno, la Nazionale azzurra sfida il Lussemburgo in amichevole allo Stade de Luxembourg, e torna così a giocare dopo il flop nei playoff dei Mondiali 2026, con l'Italia dell'ormai ex ct Gennaro Gattuso eliminata in finale dalla Bosnia. In panchina ci sarà Silvio Baldini, ct dell'Under 21, promosso ad interim in attesa di scoprire il nome del nuovo commissario tecnico. Calcio d'inizio alle 20:45 Dove vedere Lussemburgo-Italia? L'amichevole sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay La Nazionale tornerà poi in campo domenica 7 giugno alle 21 contro la Grecia. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Giugno 2026

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