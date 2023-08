“L’urologia di Cerignola tra le eccellenze della sanità in Italia”

“L’Urologia del presidio ospedaliero di Cerignola è uno dei dieci centri di riferimento italiani per l’utilizzo della tecnica ‘Rezum’ per la cura dell’ipertrofia prostatica. L’ipertrofia prostatica è una malattia comune che consiste nell’ingrossamento benigno della prostata. Colpisce il 50% degli uomini dopo i 50 anni e quasi il 90% degli uomini ultraottantenni. Il ‘Rezum’ è un trattamento innovativo che utilizza vapore acqueo e sostituisce l’intervento chirurgico tradizionale”. Lo scrive su Facebook il governatore Michele Emiliano. “Nel 2022 – evidenzia – nella struttura complessa di Urologia di Cerignola oltre ai 120 interventi con la tecnica “Rezum” sono stati effettuati: 650 interventi chirurgici di cui il 75% di chirurgia oncologica, circa 240 esami endourologici e ciscoscopie, oltre 1.600 consulenze per il pronto soccorso, oltre 200 interventi di day surgery, circa 1.300 trattamenti di chemioterapia, oltre 700 visite ambulatoriali”.

“La struttura è diretta da Gennaro Annunziata con una equipe multidisciplinare specializzata – conclude – nella diagnosi e cura delle patologie a carico dell’apparato genito-urinario:

reni, ureteri, vescica, prostata e organi genitali”.



Pubblicato il 26 Agosto 2023