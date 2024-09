L’uragano Helene devasta la Carolina del Nord: il video dal drone delle città distrutte e inondate

(Adnkronos) – Sono almeno 88 le persone che hanno perso la vita negli Stati Uniti, e in particolare nella Carolina del Nord, a causa dell'uragano Helene. Lo riporta l'emittente Nbc News, ricordando che Helene ha toccato terra giovedì notte nella regione di Big Bend in Florida come uragano di categoria 4. Il bilancio delle vittime potrebbe essere ancora più alto, dato che decine di persone risultano disperse. Nel Tennessee orientale, duramente colpito dall'uragano, le inondazioni hanno inghiottito interi quartieri. In alcune delle aree colpite la corrente elettrica sta venendo ripristinata, ma più di due milioni di persone in diversi stati restano senza elettricità. Secondo i meteorologi, le piogge dovrebbero continuare oggi su alcune zone degli Appalachi centrali. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Settembre 2024