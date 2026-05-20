Luppi (Msd): “Holobox strumento di prevenzione innovativo contro Hpv-correlati”

(Adnkronos) – La campagna vaccinale 'Scrivi oggi il tuo domani', "approvata dal ministero della Salute e basata sugli spunti forniti dalle società scientifiche e dalle migliori evidenze cliniche, adotta un approccio innovativo: siamo tra i primi in Europa, e nel mondo, a introdurre l'Holobox, un avatar estremamente amichevole, capace di rispondere in modo accurato a ogni tipo di quesito". Lo ha detto Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata Msd Italia, all'incontro con la stampa organizzato oggi a Roma per presentare i dati dell'indagine condotta da Istituto Piepoli per Msd Italia, 'I tumori da Hpv: paure, atteggiamenti, comportamenti e strategie di prevenzione', condotta su un campione di 1.800 persone tra genitori, donne e uomini. L'appuntamento ha fatto da vetrina a Holobox, un mezzo innovativo che arricchisce la campagna di sensibilizzazione omnicanale lanciata lo scorso anno dalla farmaceutica. "L'impegno di Msd in un progetto di prevenzione così importante – spiega Luppi – consiste, innanzitutto nel fornire innovazione, continuando a investire in ricerca e sviluppo, per offrire risposte sempre più complete alle esigenze future. Parallelamente, intendiamo proseguire nell'opera di corretta informazione ricercando strumenti innovativi e modalità comunicative che sappiano coniugare la forma corretta con il contenuto. L’obiettivo è fornire quel bagaglio di conoscenze indispensabile per compiere scelte consapevoli in materia di salute". Ampliando lo sguardo sulla realtà italiana, Luppi evidenzia che, come azienda, "solo nell'ultimo anno abbiamo stanziato 129 milioni di euro" in ricerca e sviluppo. "La nostra presenza è significativa anche sotto il profilo industriale, contribuendo al Pil del Paese attraverso investimenti diretti e indiretti per circa 1 miliardo di euro. Generiamo un impatto occupazionale importante, con quasi 9mila posti di lavoro considerando l'indotto, caratterizzato da un elevato profilo di specializzazione: la maggior parte dei nostri collaboratori è laureata, con una forte presenza di giovani e donne. Siamo profondamente impegnati sui temi della diversità e dell'inclusione e – conclude – riguardo alla certificazione governativa sulla parità di genere, abbiamo orgogliosamente raggiunto il punteggio del 100%".

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Pubblicato il 20 Maggio 2026