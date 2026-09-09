Attualità

Lupi ad AdnTalks: “In Italia non ci sarà mai spazio per estremismi. Su legge elettorale verrà messa fiducia”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Dalla legge elettorale ai risultati elettorali in Germania passando per il caro carburanti e il sindaco di Milano. Sono questi alcuni dei temi toccati da Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ospite oggi mercoledì 9 settembre di AdnTalks, il format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. A intervistarlo in diretta il direttore Davide Desario. "In Italia non ci sarà mai spazio per estremismi", ha affermato riferendosi ai risultati del voto in Germania dopo la storica vittoria in Sassonia-Anhalt dell'Afd. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Joe Biden, il tumore alla prostata: “Quando l’abbiamo scoperto, si era già diffuso alle ossa”

9 minuti fa

Evento Apple, oggi 9 settembre: arriverà il primo telefono (Iphone 18) pieghevole

9 minuti fa

Alcaraz: “Orgoglioso di me stesso e di come ho lottato, vado a casa felice”

12 minuti fa

Champions League, oggi Napoli-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

21 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio