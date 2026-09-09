Lupi ad AdnTalks: “In Italia non ci sarà mai spazio per estremismi. Su legge elettorale verrà messa fiducia”

(Adnkronos) – Dalla legge elettorale ai risultati elettorali in Germania passando per il caro carburanti e il sindaco di Milano. Sono questi alcuni dei temi toccati da Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ospite oggi mercoledì 9 settembre di AdnTalks, il format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. A intervistarlo in diretta il direttore Davide Desario. "In Italia non ci sarà mai spazio per estremismi", ha affermato riferendosi ai risultati del voto in Germania dopo la storica vittoria in Sassonia-Anhalt dell'Afd.

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Pubblicato il 9 Settembre 2026