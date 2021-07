“L’uomo che vendette il mondo” L’esordio letterario di Alessandro Galano

The Man Who Sold The World è una canzone di David Bowie che racconta l’incontro di due uomini su una scalinata: uno dei due è un fantasma, ma è anche l’altra parte di una stessa persona. È l’ispirazione da cui nasce L’uomo che vendette il mondo (Scatole Parlanti, 2021), romanzo d’esordio di Alessandro Galano, docente, giornalista e responsabile eventi della libreria Ubik di Foggia: giovedì 8 luglio, alle ore 19, nell’auditorium all’aperto di Parcocittà (Parco San Felice) l’autore presenta il suo primo libro in anteprima nazionale davanti al pubblico della sua città. A condurre l’incontro sarà il direttore di Foggia Città Aperta, Fulvio di Giuseppe. Introduzione a cura di Michele Trecca, critico letterario e direttore artistico della Ubik di Foggia, partner dell’iniziativa. L’ingresso all’incontro è libero ma è necessaria la prenotazione sul sito www.parcocittafoggia.it L’uomo che vendette il mondo (Scatole Parlanti, giugno 2021; collana: Voci; 350 pagine).

