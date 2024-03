L’Università e la città di Foggia danno il benvenuto agli studenti internazionali

Lunedì 4 marzo, alle ore 09,30, presso l’Aula Magna del plesso di Via A. da Zara – Foggia si terrà un evento celebrativo della diversità culturale interamente dedicato alla promozione della mobilità internazionale.

L’International students day – ‘Welcome Erasmus’, organizzato dall’Area Relazioni Internazionali con il coordinamento dei delegati rettorali proff. Mariantonietta Fiore (delegata alle Relazioni Internazionali) e Daniele Stasi (delegato Erasmus) sarà occasione principalmente per dare un caloroso benvenuto ai numerosi studenti internazionali che hanno scelto l’Università di Foggia per vivere un’esperienza di studio all’estero ma sarà anche una giornata per condividere gli obiettivi raggiunti attraverso i progetti di partenariato, per promuovere nuove adesioni, per presentare le numerose opportunità di mobilità internazionale dedicate all’intera comunità Unifg.

La giornata caratterizzata da un ricco programma, in cui si alterneranno interventi informativi a momenti di intrattenimento musicale e artistico, si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, e della Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo. Partners dell’evento l’Accademia di belle arti e il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia.

“L’Università di Foggia si è sempre contraddistinta per l’impegno sul piano dell’internazionalizzazione e per la promozione della mobilità internazionale che consideriamo fondamentale per potenziare la qualità della formazione accademica. Siamo veramente contenti di poter ospitare un numero sempre crescente di studenti stranieri e siamo altrettanto felici di dare ai nostri studenti la possibilità di svolgere dei periodi di studio all’estero finalizzati non solo ad accrescere conoscenze e competenze ma e renderli più pronti a fronteggiare, con successo, la notevole complessità della società contemporanea. – Ha dichiarato il Rettore Lorenzo Lo Muzio – Mi fa piacere ricordare in questa occasione che la nostra Università si è aggiudicata per l’anno 2023 un finanziamento di 2.198.684 euro nell’ambito delle Call Erasmus 2023.Due le azioni finanziate, la prima KA 131 riguarda le borse di mobilità per studenti (studio e tirocinio) e delle borse di mobilità per docenti e staff amministrativo (per formazione e attività di docenza).La seconda azione è KA171, ovvero per le mobilità da/verso i Paesi Extraeuropei, rispetto alla quale l’Ateneo foggiano ha ottenuto un finanziamento di 438.330 euro. Il progetto di integrazione culturale presentato si riferisce in particolare alla proposta di cooperazione con l’Ucraina, che con una valutazione positiva di 88/100, prevede la mobilità di circa 60 docenti e 60 studenti.”



Pubblicato il 2 Marzo 2024