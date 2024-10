L’Università di Foggia protagonista con il prof. Giuseppe Carrieri

Si è concluso con un grande successo in termini di partecipazione e contenuti scientifici il Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia (SIU), tenutosi dal 11 al 13 ottobre 2024 presso la Fiera del Levante di Bari. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 1000 urologi provenienti da tutta Italia e dall’estero, confermando l’importanza e l’attrattività del Congresso come punto di riferimento per la comunità urologica. “Nel panorama della salute maschile, la figura dell’urologo riveste un ruolo cruciale. Specializzato nella diagnosi e nel trattamento delle patologie del tratto urinario e del sistema riproduttivo, l’urologo è un professionista essenziale per il benessere generale degli uomini. – Ha dichiarato il Prof. Giuseppe Carrieri, Presidente Nazionale SIU e Preside della Facoltà di Medicina dell’Ateneo dauno – Il suo ruolo emerge chiaramente in un contesto in cui quattro tra gli undici tumori più frequenti (prostata, vescica, reni e testicolo) sono di competenza urologica; inoltre l’aumento dell’età media ha portato a una enorme incidenza di patologie urologiche legate all’ invecchiamento quali l’ipertrofia prostatica benigna, l’incontinenza urinaria, la disfunzione erettile, il prolasso urogenitale; infine l’ aumento della infertilità maschile, patologia di peculiare interesse dell’ urologo, sta generando un significativo calo della natalità che rappresenta un serio problema per lo sviluppo del nostro Paese.”

Durante il Congresso, i partecipanti hanno potuto approfondire varie tematiche cruciali per la professione dell‘urologo, come lo screening del tumore della prostata, la transizione delle cure e le ultime tecnologie robotiche, grazie ad interventi di esperti di fama internazionale. Le sessioni scientifiche, le tavole rotonde e i workshop hanno offerto opportunità uniche di networking e di condivisione di best practices, contribuendo a una maggiore integrazione delle conoscenze nel campo dell’urologia.

“Nonostante l’importanza di effettuare periodiche visite di controllo urologico, molti uomini sono riluttanti a consultare un urologo a causa di imbarazzi o stigma associati a problemi di salute maschile. – Ha affermato il Prof. Luigi Cormio Presidente Congresso SIU ed Ordinario di Urologia dell’Università di Foggia – È cruciale combattere questi pregiudizi, sensibilizzando la popolazione sull’importanza di prendersi cura della propria salute urologica anche mediante campagne informative e programmi di sensibilizzazione che possono contribuire a migliorare l’accesso alle cure e a promuovere la salute maschile.”

L’evento scientifico si è concluso dando appuntamento a tutti i partecipanti per la celebrazione del prossimo Congresso Nazionale della SIU, che si terrà a Sorrento nel 2025 auspicando come affermato dal prof. Vincenzo Mirone Responsabile Ufficio Risorse e Comunicazione SIU che anche in quell’occasione si possano consolidare le relazioni internazionali, sintetizzare le innovazioni in ambito urologico e continuare a promuovere l’eccellenza italiana nella pratica urologica.



Pubblicato il 16 Ottobre 2024