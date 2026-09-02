L’Università di Foggia conferirà la Laurea honoris causa a Pierfrancesco Favino

Il padre Aldo era foggiano, la madre Stella è originaria di Candela, dove durante l’adolescenza trascorreva parte delle vacanze estive: per Pierfrancesco Favino la laurea honoris causa dell’Università di Foggia riporta dunque anche a una storia familiare che dalla Capitanata conduce a Roma, città nella quale l’attore è nato e cresciuto. Con l’approvazione del Ministero dell’Università e della Ricerca si conclude l’iter avviato nei mesi scorsi per attribuirgli il titolo in Filologia, Letterature e Storia, motivato dal rapporto costruito nel corso della sua carriera con la parola, la letteratura e la memoria storica attraverso cinema, teatro e televisione.

“La notizia dell’approvazione ministeriale, che conclude l’iter amministrativo, ci riempie di soddisfazione e orgoglio – dichiara il rettore Lorenzo Lo Muzio –. Conferire la laurea honoris causa a Pierfrancesco Favino significa riconoscere non soltanto il talento di uno dei più autorevoli interpreti del nostro tempo, ma anche il rigore con cui la sua arte esplora la parola, la storia e la complessità dell’esperienza umana. La capacità di restituire voce e profondità alla memoria collettiva incarna pienamente i valori della formazione umanistica”.

È proprio il rapporto tra interpretazione, parola e memoria uno degli elementi sui quali poggia la motivazione del conferimento. Nel percorso di Favino, dal teatro al cinema fino alla televisione, l’Università individua un lavoro capace di riportare al pubblico personaggi e vicende legati alla storia e all’identità collettiva, mettendo in relazione la ricerca dell’attore con la filologia, la letteratura e la ricostruzione dei contesti nei quali prendono forma i suoi ruoli.

Una scelta che trova una corrispondenza anche nel metodo con il quale Favino costruisce i personaggi portati sulla scena e sullo schermo. Studio delle fonti, attenzione al linguaggio e conoscenza del periodo storico diventano così il punto di contatto tra la professione dell’attore e le discipline comprese nel corso di laurea scelto dall’Ateneo per il conferimento.

Su questo aspetto insiste Barbara De Serio, direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici. “Il lavoro dell’attore richiede studio, ricerca sulle fonti, consapevolezza linguistica e comprensione dei contesti storici e letterari. La sua esperienza rappresenta un riferimento particolarmente significativo per le nostre studentesse e i nostri studenti, ai quali ricorda che i saperi umanistici attraversano molteplici linguaggi e contribuiscono a costruire il futuro con uno sguardo rivolto al passato”.

L’autorizzazione ministeriale chiude dunque il percorso amministrativo della proposta sostenuta dal Dipartimento di Studi Umanistici e consente all’Università di procedere con il conferimento. Per Favino sarà un titolo accademico che, oltre alle ragioni legate alla sua carriera artistica, lo riporterà in quella provincia dalla quale proviene una parte importante della storia della sua famiglia.



Pubblicato il 2 Settembre 2026