L’Università di Foggia arricchisce l’offerta formativa

L’Università di Foggia è annuncia l’attivazione di quattro nuovi corsi di studio per l’anno accademico 2024/2025: Biotecnologie, Sviluppo e Innovazione Sociale, Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) e Ingegneria della Trasformazione Digitale. Questi percorsi formativi sono stati progettati per rispondere alle esigenze emergenti del territorio, alle richieste del mercato del lavoro e alle nuove sfide poste dalla società contemporanea. L’introduzione di queste nuove lauree si inserisce in un più ampio quadro di crescita e innovazione dell’Ateneo, che mira a formare professionisti altamente qualificati e pronti a contribuire attivamente allo sviluppo economico, sociale e tecnologico.

Il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, il prof. Lorenzo Lo Muzio, ha espresso la sua soddisfazione per questo importante traguardo dichiarando: “L’attivazione di questi nuovi corsi di laurea rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita del nostro Ateneo. Abbiamo ascoltato attentamente le esigenze del territorio e monitorato le dinamiche globali per offrire ai nostri studenti percorsi formativi capaci di coniugare eccellenza accademica, innovazione e sbocchi occupazionali concreti. L’Università di Foggia conferma così la propria vocazione di essere un polo formativo di riferimento, in grado di rispondere alle sfide del futuro e di fornire un contributo concreto alla crescita della società”.

Il prof. Giorgio Mori, delegato alla Didattica e al Placement, ha dichiarato la sua gratitudine: “Questi nuovi corsi di laurea sono il risultato di un lavoro sinergico che ha coinvolto il personale docente e amministrativo dell’Ateneo, le aziende, le istituzioni e le realtà locali, per costituire dei corsi di studi con una formazione teorica e pratica che risponda alle reali esigenze del mercato del lavoro. L’Università di Foggia punta a creare figure professionali che possano trovare rapidamente un inserimento nel contesto lavorativo territoriale grazie a percorsi formativi costruiti in stretta collaborazione con il mondo delle imprese. Il nostro impegno è quello di fornire agli studenti strumenti concreti per affrontare le sfide del presente e del futuro, offrendo loro opportunità di placement solide e di lungo termine“.

Anche la prof.ssa Giusi Antonia Toto, ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale e delegata del Rettore alla Formazione Insegnanti e all’Orientamento, ha sottolineato come “l’ampliamento dell’offerta formativa risponde alla necessità di formare professionisti capaci di affrontare le trasformazioni in corso, sia sul piano tecnologico che sociale. I nuovi corsi, che spaziano dall’ambito sanitario a quello ingegneristico, passando per le scienze sociali e biotecnologiche, sono stati pensati per offrire una formazione di eccellenza, inclusiva e orientata al futuro. L’obiettivo è quello di preparare giovani capaci di incidere positivamente nei loro ambiti professionali, grazie a competenze aggiornate e una visione interdisciplinare”. Con l’attivazione dei nuovi corsi, l’Università di Foggia ribadisce il proprio ruolo di attore protagonista nel panorama accademico italiano, rafforzando il proprio impegno verso l’innovazione e il miglioramento continuo dell’offerta formativa, sempre più orientata a rispondere in modo puntuale e proattivo alle richieste della società e del mercato del lavoro.



Pubblicato il 30 Agosto 2024