L’Università di Foggia accoglie due studenti arrivati da Gaza

L’università di Foggia accoglie due studenti palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza, arrivati a Foggia nell’ambito del programma Iupals – Italian Universities for Palestinian Students, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con la Crui e il Ministero dell’Università e della Ricerca. L’Ateneo foggiano è tra i 21 Atenei italiani coinvolti nell’operazione dei “corridoi universitari”, che ha consentito a 72 studenti universitari palestinesi di lasciare Gaza per proseguire il proprio percorso accademico in Italia. “Accogliere questi studenti nella nostra comunità accademica rappresenta per l’università di Foggia un momento di grande emozione e di profondo valore umano e istituzionale – ha dichiarato il rettore Lorenzo Lo Muzio -. Questi giovani arrivano da una terra ferita dalla guerra, dalla violenza e dalla privazione di diritti fondamentali, ma portano con sé il coraggio di chi continua a credere nel futuro attraverso lo studio e la conoscenza. In un tempo segnato dai conflitti, l’Università deve essere presidio di pace, dialogo e solidarietà tra i popoli. Offrire a questi studenti la possibilità di proseguire il proprio percorso accademico significa non soltanto garantire il diritto allo studio, ma anche affermare con forza il valore della pace, della cooperazione internazionale e della convivenza umana. Il nostro Ateneo è orgoglioso di dare un contributo concreto a questo importante progetto di accoglienza e speranza”.



Pubblicato il 14 Maggio 2026