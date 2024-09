Lungo le antiche vie erbose della transumanza, gemellaggio Auser tra Foggia e l’Aquila

Consolidare l’amicizia tra le due comunità, costruire e sviluppare un rapporto di reciproca conoscenza, confronto, ospitalità, cooperazione e collaborazione, valorizzare i patrimoni culturali delle rispettive comunità di riferimento». Con queste premesse, il presidente di Auser Insieme L’Aquila, Angelo De Simone, e il presidente di Auser Volontariato Foggia, Tonino Soldo, hanno sottoscritto un patto di gemellaggio vedrà i due Circoli cooperare per rinvigorire gli antichi legami che connettono la terra d’Abruzzo al Tavoliere di Puglia, attraverso i tratturi su cui veniva una volta praticata la transumanza.

«Il fine di questo atto di gemellaggio – si legge ancora nel documento – consiste nella valorizzazione e promozione del patrimonio materiale e immateriale della tradizione della transumanza e delle sue vie costituite dai tratturi, nella consapevolezza che ciò rappresenta una radice culturale comune ai nostri territori e la cui memoria merita di essere conservata e tramandata, anche a beneficio delle future generazioni.»

Per diversi secoli, L’Aquila e Foggia sono state collegate dal Tratturo Magno, lungo i quali i pastori abruzzesi portavano le greggi a svernare in Puglia. La transumanza, recentemente riconosciuta bene immateriale dell’umanità dall’Unesco, non è stata soltanto una tecnica di allevamento, ma un’autentica cerniera di cultura e di civiltà, che merita di essere riscoperta e valorizzata.

Alla cerimonia, che si è svolta nel Palazzo Arcivescovile di Lanciano, hanno partecipato folte delegazioni dei volontari dei circoli gemellati e di altri circoli abruzzesi, ma anche rappresentanti di altre associazioni culturali interessate al tema.

Assieme ai presidenti De Luca e Soldo hanno partecipato all’incontro, tra gli altri, Magda Micheli, presidente provinciale Auser L’Aquila, Antonio Ucci, presidente Auser Lanciano, Luigina De Santis Responsabile Uniauser L’Aquila, Cesira Tartaglia, vicepresidente Auser Foggia, Michele Pesante, presidente dell’associazione Tratturi e Transumanza, Pasquale Travaglio, presidente associazione «Musica è»; Tonio Sereno, operatore culturale e docente di Uniauser Foggia.

Il presidente di Auser Puglia, Biagio D’Alberto, ha fatto pervenire un messaggio in cui si legge: «Auser è prima di tutto una rete. Una rete che tesse relazioni, costruisce ponti, riannoda legami antichi. Il gemellaggio tra i Circoli Auser di Foggia e dell’Aquila esalta questa dimensione della nostra Associazione, coronando un apprezzabile percorso di conoscenza e di approfondimento per ritrovare i valori della transumanza e della civiltà del tratturo che ha visto impegnati volontari e soci foggiani. È una dimostrazione di invecchiamento attivo a tutto tondo, che dalle aule dell’Università della Libera Età “Silvestro Fiore” si è esteso alle passeggiate lungo i tratturi, producendo socializzazione e desiderio di stare insieme. Con queste premesse era inevitabile ripercorrere l’antico tratturo fino in fondo, rinnovando la profonda connessione che da secoli unisce la terra d’Abruzzo al Tavoliere di Puglia.» Un messaggio di felicitazioni e di buon lavoro è stato inviato anche dal presidente provinciale dell’Auser di Foggia, Geppe Inserra.



Pubblicato il 25 Settembre 2024