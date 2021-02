Lunedì riaprirà la Biblioteca Comunale

“La Biblioteca Comunale di Lucera riaprirà al pubblico lunedì 15 febbraio e l’Amministrazione cittadina sarà al fianco degli studenti a sostegno di ogni iniziativa utile ad aumentare e migliorare la fruizione degli spazi e dei luoghi di studi o e ricerca sul territorio”. Lo ha annunciato il Sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, nel corso dell’incontro, svoltosi presso la sala Giunta del Palazzo Municipale, con i rappresentanti del sindacato degli studenti Link Foggia, Michele Cera e Angelo Tosches. Nella stessa mattinata, il Sindaco Pitta ha firmato l’ordinanza di apertura al pubblico della Biblioteca “Ruggiero Bonghi” (Prot. N.7195), nuovamente consentita dalle norme in materia, grazie al passaggio nella “zona gialla” di rischio COVID -19. La Biblioteca comunale, ubicata nell’ex convento di San Pasquale, tornerà quindi a disposizione dell’utenza, previa prenotazione telefonica (0881.541651) o via mail (biblioteca@comune.lucera.fg.it), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.Alla presenza degli Assessori alla Cultura ed all’Istruzione, Carolina Favilla e Pierluigi Colomba, del Presidente della I^ Commissione Consiliare, Francesco Aquilano, e del responsabile del servizio, dottor Giancarlo Flaminio, il Sindaco di Lucera ha voluto incontrare l’associazione studentesca per manifestare piena condivisione all’iniziativa avviata dai sindacati studenteschi Link Foggia e Unione degli Studenti, finalizzata alla ricerca di “nuovi spazi per lo studio e di nuovi spazi per la condivisione culturale che possano favorire la creazione di un contesto più favorevole alla presenza degli studenti e delle studentesse, medi e universitari, anche fuori dal Capoluogo di Provincia”.“In questa direzione, l’intera Amministrazione comunale lucerina – ha garantito il primo cittadino – si farà promotrice, in sinergia con l’Università degli Studi di Foggia, di ogni incontro ed intervento utile ad ampliare l’offerta di sale dedicate alla lettura, allo studio ed alla ricerca universitaria, con l’obiettivo – ha sottolineato Pitta – di sostenere al massimo il percorso accademico e le relazioni sociali e culturali degli studenti universitari del nostro territorio, in questo difficile momento di emergenza pandemica”.

Condividi sui Social!