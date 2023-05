L’undici di Celle San Vito si classifica settimo, fuori dai playoff, ma il bilancio è positivo

“In Campania abbiamo trovato una grande ospitalità. Tra le diverse squadre, si è creato un clima di piena armonia e di fattiva collaborazione. Il Real Celle San Vito ringrazia i suoi tifosi per il sostegno davvero eccezionale, in casa e in trasferta. Ringraziamo, inoltre, tutte le squadre del girone e i loro sostenitori. È stato un gran bel campionato”. È Fabio Romano, capitano e allenatore del Real Celle San Vito, a porgere i propri ringraziamenti e a tracciare un bilancio del campionato di calcio appena terminato, che ha visto la compagine del piccolo comune foggiano confrontarsi in terza categoria, girone B, di Benevento.

“Il nostro sogno era quello di arrivare ai play-off per avere la possibilità di approdare in seconda categoria. Non ce l’abbiamo fatta, perché pur lottando fino alla fine siamo arrivati settimi, a 8 punti da quel quinto posto che ci avrebbe dato l’accesso ai play-off. È stata comunque una stagione positiva. Ci riproveremo nel prossimo campionato”. Il campionato è stato vinto dal San Giorgio la Molara che con i suoi 46 punti è stato promosso in seconda categoria. Ai play off si sono classificati l’Atletico Buonalbergo, il Comprensorio Miscano, il T.S. Insieme per lo sport e il Castelfranco Calcio. Il Real Celle San Vito con 26 punti si è classificato settimo grazie a 8 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte. I gol fatti dai cellesi sono stati 43, quelli subiti 47. Il capocannoniere del girone è stato Siniscalchi della capolista San Giorgio la Molara con 29 reti mentre il miglior realizzatore del Real Celle San Vito è stato Giannini con ben 15 gol.

La scorsa estate, prima dell’inizio campionato, la squadra ha cambiato il nome da “Sfinge Celle di San Vito” a “Real Celle San Vito” per passare dalla terza categoria foggiana alla terza categoria di Benevento. Un passaggio che è stato effettuato soprattutto per abbattere i costi delle trasferte, diminuendo i chilometri da percorrere. A seguire le sorti del Real Celle San Vito è stato un intero paese. Numerosi tifosi, soprattutto in casa, hanno gremito entusiasti gli spalti del piccolo stadio del paese. Entusiasmo intorno alla squadra di calcio nato qualche mese fa, quando proprio la squadra cellese è finita alla ribalta delle cronache nazionali nel programma televisivo “Il Settimanale” in onda sulle reti Rai.

“Ringrazio di cuore tutti i ragazzi che si sono impegnati con costanza e determinazione e ringrazio i miei concittadini che non hanno fatto mai mancare il loro calore alla squadra – ha dichiarato Palma Maria Giannini, sindaca del comune di Celle di San Vito – cercheremo anche l’anno prossimo di iscriverci al campionato con l’obiettivo di migliorare il piazzamento di quest’anno”. Finito il campionato, ora testa alla Coppa Italia di Terza categoria che vede impegnate le squadre di ambedue i gironi.



Pubblicato il 5 Maggio 2023