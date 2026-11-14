Luminarie di Natale anche in altre strade con il contributo dei privati

Il Comune di Foggia ha definito il programma delle luminarie natalizie stanziando 125mila euro oltre Iva con l’obiettivo di estendere gli allestimenti a un numero maggiore di strade e piazze attraverso il contributo di sponsor privati. La procedura per individuare l’impresa incaricata del servizio è stata avviata il 15 ottobre con la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, al quale hanno risposto quattro aziende. Il 3 novembre la commissione ha esaminato le offerte, valutandone la qualità estetica e artistica e l’aspetto economico, assegnando il primo posto in graduatoria alla Paolicelli Srl di Bari, già affidataria del servizio lo scorso anno. Nella determina pubblicata sull’Albo Pretorio, il dirigente dell’Ufficio Cultura Pio D’Errico ha richiamato la qualità delle precedenti installazioni e la tempestività degli interventi di manutenzione effettuati durante il periodo di servizio. Le installazioni interesseranno piazza XX Settembre, via Arpi, corso Cairoli, corso Garibaldi, via Duomo e piazza Cattedrale, via Oberdan, piazza del Lago, via IV Novembre, viale XXIV Maggio, via Dante, via Lanza, corso Vittorio Emanuele II, via Capozzi, via Vittime Civili, corso Giannone, via Matteotti, corso Roma, piazza Sacro Cuore, piazza Giovanni XXIII, l’incrocio tra via Capitanata e via Petrucci e via Santa Maria della Neve. Sono previste anche installazioni artistiche lungo corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra corso Cairoli e via Oberdan, in via Lanza, piazza XX Settembre e piazza del Lago. Sarà inoltre illuminato, come da tradizione, il pronao della Villa comunale. Il programma potrebbe essere ampliato ad altre strade, piazze, rotatorie, parchi e luoghi di interesse. Le risorse disponibili in bilancio non consentono però di soddisfare tutte le richieste. Per questo l’Amministrazione intende ricorrere alle sponsorizzazioni, con l’obiettivo di integrare i fondi pubblici e aumentare gli interventi. La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo per avviare la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di potenziali sponsor. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso rivolto ai soggetti disponibili a contribuire alla realizzazione di ulteriori allestimenti luminosi. L’iniziativa è presentata dall’ente come una collaborazione tra pubblico e privato per valorizzare gli spazi cittadini e sostenere le attività commerciali e artigianali.



Pubblicato il 14 Novembre 2026