L’ultimo spettacolo celebra la magia della moda con Schiapparelli Life

Uno spettacolo su una donna di grande talento, ma anche un’indagine emotiva sul distacco. Questo e molte altre suggestioni nello spettacolo Schiapparelli Life, che chiude la rassegna PrimaVera al Garibaldi, promossa dal Teatro Pubblico Pugliese e dal Comune di Lucera con la direzione artistica di Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio.Il prossimo 19 maggio, alle 21, nel piccolo teatro Garibaldi di Lucera, Nunzia Antonino, che ritorna per la seconda volta sul palcoscenico lucerino, metterà in scena uno spettacolo su Elsa Schiapparelli, una donna che ha rivoluzionato la moda conquistando Hollywood e suscitando sempre clamore e scandalo. Fu la prima stilista italiana a varcare i confini nazionali, forte della sua eccentrica personalità e del suo indiscusso talento.La messa in scena racconta il momento in cui Elsa Schiapparelli decide di ritirarsi dal mondo patinato delle passerelle per condurre una vita più riservata, ma prima consegna alle stampe la sua autobiografia: Schocking Life. Di grande fascino ed impatto emotivo, lo spettacolo offre la possibilità di conoscere la vita, le sorprendenti intuizioni, le fatiche e i dolori di una donna che è stata protagonista fra le due guerre di quella rivoluzione del costume che avrebbe ispirato le generazioni future.“Per un paio d’anni, – ha raccontato il regista Carlo Bruni – sul primo isolato di via Garruba a Bari, hanno tenuto il loro fantastico bazar Atelier 1900, Luciano Lapadula e Vito Antonio Lerario. Esperti di storia della moda e stilisti, sono stati loro a farci conoscere Elsa ed è con loro che abbiamo incominciato il percorso verso il quarto ritratto femminile del nostro più recente repertorio».

