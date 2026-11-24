(Adnkronos) – “Chiudo con queste parole di Antonio

Gramsci: Istruitevi perché avremo presto bisogno di tutta la nostra intelligenza, agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza. Alla prossima”.

Si è chiusa così la puntata di “Corrado

Augias, Saluto di un Maestro”, andata in onda ieri sera su La7. Una sorta di testamento spirituale e di congedo del giornalista morto mercoledì scorso a 91 anni, che era stata da lui stesso programmata prima di andarsene, come aveva spiegato il direttore di rete de La7, Andrea

Salerno. “Sono andato a casa sua e insieme abbiamo scelto come comporre questo saluto al pubblico: in pratica abbiamo buttato giù la scaletta della puntata che sarebbe andata in onda dopo la sua morte”, aveva spiegato Salerno nei giorni scorsi.

Lo stesso Salerno sul proprio profilo X ha condiviso la clip di 40 secondi con il saluto finale di Augias, le parole di Gramsci e quel “alla prossima”. “Ce lo ricorderemo e proveremo. Ciao dunque. Alla prossima”, ha scritto nel messaggio che accompagna il filmato. Durante la puntata sono andati in onda alcuni dei momenti più significativi de La Torre di Babele, tra cui il dialogo con il presidente della Cei, Matteo

Zuppi, sul fine vita. “Io ho passato un lungo periodo in ospedale, ti tolgono il dolore, ma non basta. Tu passi giornate inutili attaccato ai tubi e apparecchi che fanno bip bip. Guardi fuori dalla finestra, la notte che arriva. Ti aspettano altre giornate col bip bip: allora, Zuppi Matteo, quella non è vita. La vita è incontrare persone come lei, leggere, discutere, aggiornarmi. Stare in un letto di ospedale con le flebo attaccate, non serve a niente”, ha detto in uno dei passaggi più significativi.

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Pubblicato il 24 Novembre 2026