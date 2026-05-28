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L’ultimo post del contractor italiano ucciso in Ucraina: “Nessuno ti insegna a tornare dalla guerra”

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(Adnkronos) – "Nessuno ti insegna a tornare dalla guerra. A passare dal suono dei colpi al silenzio di una stanza. A dormire tranquillo dopo anni passati sveglio. A camminare tra la gente come se niente fosse, mentre dentro non è più niente come prima". E' quanto si legge nell'ultimo post sul profilo Instagram, un video con un commento, di Alex Pineschi, il contractor morto in Ucraina, dove si trovava a combattere subito dopo l'invasione russa, nel 2022.  "La guerra – scriveva il volontario italiano – non finisce quando la missione finisce. Resta dentro, cambia il modo in cui pensi, in cui respiri, in cui guardi il mondo. Poi impari a combattere di nuovo, non contro un nemico ma contro te stesso. Contro il rumore, contro i ricordi, contro quel vuoto che arriva quando smetti di sopravvivere e devi ricominciare a vivere".  Sui social c'è chi lo ha definito "uomo dotato di sani e profondi principi etici e morali! Professionista formato principalmente sul campo. Empatico e di buone maniere". A chi lo definiva un eroe rispondeva: "Non sono nessuno, gli eroi sono altri". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Maggio 2026

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