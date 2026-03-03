“L’ultimo canto di Mozart” al Teatro Giordano di Foggia

Venerdì 6 marzo alle ore 20.30 il Teatro Giordano ospiterà l’inaugurazione della Quinta Stagione Concertistica dell’Orchestra Sinfonica Territoriale “Suoni del Sud”. L’apertura è affidata a un programma interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, intitolato “L’ultimo canto di Mozart”, pensato come omaggio a una delle figure centrali della storia della musica e capace di condurre il pubblico in un percorso di intensa spiritualità.

Il concerto prenderà avvio con l’Ouverture da “Le Nozze di Figaro”, pagina brillante e dinamica, per poi concentrarsi sull’esecuzione del Requiem in Re minore K 626, opera rimasta incompiuta e avvolta da un alone di mistero. Considerato il testamento musicale del compositore, il Requiem attraversa momenti di forte drammaticità, come il “Dies Irae”, e passaggi di intensa partecipazione emotiva, come il “Lacrimosa”, offrendo una sintesi potente del linguaggio mozartiano.

Sul podio salirà Jacopo Sipari di Pescasseroli, già direttore principale ospite della Fondazione Festival Pucciniano, musicista attivo in ambito internazionale e impegnato nella direzione artistica di festival e produzioni liriche. La sua presenza segna un elemento di rilievo per l’avvio della nuova stagione.

La produzione coinvolgerà un quartetto di solisti formato dal soprano Veronica Granatiero, dal mezzosoprano Michela Nardella, dal tenore Fabio Serani e dal basso Giuseppe Nicodemo, interpreti impegnati nel repertorio lirico e sacro. Accanto a loro parteciperanno due formazioni corali provenienti da L’Aquila: la Corale Gran Sasso, diretta dal maestro Carlo Mantini, e la Corale Novantanove, guidata dal maestro Ettore Maria Del Romano.

Secondo quanto evidenziato dalla presidente dell’Associazione “Suoni del Sud”, Libera Granatiero, l’appuntamento assume anche un valore simbolico, rafforzando il legame culturale con L’Aquila, città che si prepara a ricoprire il ruolo di Capitale Italiana della Cultura. Un dialogo tra territori che si realizza attraverso la musica come linguaggio condiviso.

La Quinta Stagione Concertistica è organizzata dall’Associazione musicale “Suoni del Sud” in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica “Giordano”, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia.



