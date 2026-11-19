(Adnkronos) – La morte – tema tabù in questa nostra epoca di vitalità e allegria quasi d’obbligo sulle identità digitali mediate dai social – è stato un argomento mai trascurato da Corrado Augias, scomparso a 91 anni. Così come la dignità che ha considerato un valore da tutelare sempre.

Augias ha dedicato gran parte delle sue ultime riflessioni pubbliche proprio alla difesa dell’autodeterminazione sul fine vita. E nella visione laica che gli era propria, ha reso pubblica la propria iscrizione a Exit-Italia. E aveva persino affermato che, qualora non fosse stato più in grado di agire da solo, avrebbe chiesto aiuto per morire dignitosamente all’estero.

Simonetta Fiori, nell’articolo che su ‘la Repubblica’ ha dato notizia della sua morte, scrive: “Non sappiamo esattamente quando abbia fissato l’ora del congedo, alla vegliarda età di novantuno anni, forse dopo una cartella clinica poco rassicurante, o per una caduta notturna dagli esiti infausti. A un certo punto è successo. Ha deciso che bisognava mollare gli ormeggi, liberandosi di tutti i suoi innumerevoli impegni, in tv e nei teatri plaudenti, a Repubblica e al Venerdì. Solo così poteva cominciare il suo viaggio silenzioso verso quella fine che non lo spaventava, temendo – più che la morte stessa – gli agguati del corpo nell’atto del morire”.

Nel tempo, infatti, e proprio nei suoi ultimi editoriali su Repubblica, il giornalista ha espresso posizioni molto nette sia sul fine vita sia sulla morte. Solo a settembre aveva ribadito la necessità di una legge chiara sul fine vita, sostenendo che “la lucida volontà di un individuo dovrebbe essere il solo” criterio determinante nelle decisioni che riguardano la propria esistenza. Aveva anche spiegato in diverse occasioni – e anche in una recente intervista televisiva – che non è la morte a fare paura, ma lo spettro di una lunga agonia segnata dalla sofferenza fisica e dalla perdita di autonomia e dignità.

Sul tema Augias ha dialogato, in più occasioni, anche con i cardinali Vincenzo Paglia e Matteo Zuppi – con quest’ultimo, per esempio, in una puntata di settembre della ‘Torre di Babele’, programma che conduceva su La7 – mettendo in discussione il concetto di “fine naturale” sostenuto dalla Chiesa, ed evidenziando che le moderne tecniche ospedaliere di rianimazione e sopravvivenza rimandano già artificialmente la fine naturale. In altre occasioni Augias ha denunciato l’ipocrisia di una “eutanasia silenziosa” praticata di nascosto negli ospedali, sostenendo la necessità di una legge. Temi difficili che Augias, con la sua ironia ed eleganza, ha saputo portare ‘in prima pagina’ e ‘in prima serata’, con la sensibilità e il coraggio del giornalista, ma anche dell’intellettuale.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026