Lula operato di nuovo alla testa, perché: cosa ha detto il medico del presidente del Brasile

(Adnkronos) – Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha subito oggi un altro intervento chirurgico, terminato ''con successo'', per ridurre il rischio di una nuova emorragia intracranica. Lo ha annunciato il suo medico Roberto Kalil ai giornalisti, spiegando che ''l'intervento si è svolto con successo'' all'ospedale siro-libanese di San Paolo. "Il presidente è sveglio e vigile", ha aggiunto. Martedì Lula è stato sottoposto a un intervento chirurgico per il drenaggio di un ematoma cerebrale conseguenza di una caduta in casa il 19 ottobre scorso.



Pubblicato il 12 Dicembre 2024