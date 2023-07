Lukaku: “Quando l’odio non funziona raccontano bugie”

(Adnkronos) – "Quando l'odio non funziona, cominciano a raccontare bugie". Queste le parole di Romelu Lukaku in una storia su Instagram. L'attaccante belga rompe il silenzio in attesa di capire il suo futuro dopo la rottura con l'Inter. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Luglio 2023