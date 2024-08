Lukaku al Napoli, tifosi in delirio per le visite mediche – Video

(Adnkronos) – Romelu Lukaku al Napoli e i tifosi azzurri vanno in delirio per le visite mediche del centravanti. L'attaccante belga sbarca a Roma per i test a Villa Stuart. Ad attenderlo, un comitato d'accoglienza speciale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Agosto 2024