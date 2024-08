Lukaku al Napoli, è ufficiale

(Adnkronos) – "La Ssc Napoli ufficializza l'acquisto delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Romelu Lukaku dal Chelsea". Lo scrive il club sul suo sito. l'annuncio era, come di consueto, stato preceduto dal post su X di Aurelio De Laurentiis, "Benvenuto Romelu!" L'attaccante belga rimane a giocare in Italia dopo l’ultima stagione nella Roma. In carriera ha indossato anche la maglia dell’Inter. A Napoli ritrova Antonio Conte, che lo ha già allenato in nerazzurro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Agosto 2024