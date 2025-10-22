Luigi’s Mansion torna su Switch 2 in tempo per Halloween

(Adnkronos) – La casa infestata più iconica dell’universo Nintendo riapre i battenti. A partire dal 30 ottobre, Luigi’s Mansion entrerà ufficialmente nella raccolta GameCube Nintendo Classics, disponibile per tutti gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo su Switch 2. Un ritorno che profuma di nostalgia e fantasmi, a pochi giorni da Halloween. L’avventura che nel 2001 inaugurò l’era GameCube torna in una veste fedele all’originale, riportando con sé tutta l’atmosfera spettrale e ironica che ha consacrato Luigi da spalla comica del fratello a improbabile eroe con l’aspirapolvere più famoso del gaming. Armato del Poltergust 3000, il protagonista si addentra nella misteriosa villa che ha “vinto” in una lotteria truccata, solo per scoprire che è infestata da un esercito di fantasmi capricciosi. Inoltre, suo fratello Mario è scomparso. A guidarlo nella caccia al paranormale c'è l’eccentrico Professor E. Gadd, che gli fornirà strumenti e consigli attraverso il Game Boy Horror, un gadget che unisce comicità e vecchia scuola Nintendo. L’obiettivo? Salvare il fratello maggiore e riportare un po’ di pace tra i ritratti inquieti del maniero. Con questo nuovo arrivo, l’intera trilogia di Luigi’s Mansion è ora giocabile su Switch 2, completando un cerchio che unisce passato e presente con Luigi’s Mansion 2 HD e Luigi’s Mansion 3. Un’occasione perfetta per riscoprire l’evoluzione di una saga che ha saputo mescolare umorismo, mistero e design d’autore, diventando un classico moderno dell’universo Nintendo.

Pubblicato il 22 Ottobre 2025