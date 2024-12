“Luigi Mangione suicida”, Bbc protesta contro fake news creata da Ia

(Adnkronos) – La Bbc ha protestato contro il colosso tecnologico Usa Apple dopo la diffusione su alcuni iPhone di una notifica che riportava una fake news, generata dall'intelligenza artificiale e attribuita al canale all news britannico. Il servizio Apple Intelligence, lanciato questa settimana nel Regno Unito, genera infatti notifiche raggruppate di varie informazioni, generate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e una di queste notifiche suggeriva che il sito web di Bbc News aveva pubblicato un articolo in cui si affermava che Luigi Mangione, arrestato dopo l'omicidio di New York del Ceo di Unite Healthcare Brian Thompson, si era suicidato. "Bbc News è il media che suscita la più grande fiducia nel mondo. E' essenziale per noi che il nostro pubblico possa fidarsi di ogni notizia e informazione pubblicata a nostro nome e questo include le notifiche" ha affermato un portavoce della Bbc all'Afp. "Abbiamo contattato Apple per esprimere la nostra preoccupazione e risolvere questo problema", ha aggiunto. Questo servizio di notifiche raggruppate è disponibile sull'ultimo modello di iPhone (iPhone 16) e su alcuni modelli precedenti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Dicembre 2024