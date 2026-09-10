Lui ha 53 anni, lei 24: a La volta buona arriva la proposta di matrimonio a sorpresa

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Proposta di matrimonio in diretta a La volta buona. Lei 24 anni e lui 53 anni. Quasi 30 anni di differenza, ma il sentimento tra Gaia e Omar è fortissimo. È successo oggi, quando tra emozione e paura per il futuro, lui ha fatto la sua dichiarazione d'amore. Parlando proprio della loro differenza di età, Omar aveva espresso una delle sue più grandi preoccupazioni: il timore di non poter condividere con Gaia il futuro che desidera. "La mia preoccupazione futura – ha detto con la voce commossa – non è tanto la differenza di età, che tra vent’anni sarà ancora più evidente. Mi auguro che la mia vita vada avanti per tanti altri anni, ma non ho più tutto il tempo che vorrei per stare con lei e godermela. Il fatto è che un giorno potrei dover lasciare Gaia, lasciarla sola. Lei, invece, non invecchierà mai insieme a me". Alle parole cariche di emozione è seguito un gesto ancora più significativo. Sulle note di 'Ti sposerò perché' di Eros Ramazzotti, Omar si è inginocchiato davanti a Gaia e le ha fatto la proposta: "Io ti ringrazio per tutto quello che mi stai dando, per avermi dato il privilegio di averti conosciuta, di averti incontrata e di averti amata. Oggi siamo ospiti di Caterina a 'La volta buona' e Caterina mi ha dato la possibilità di chiederti se non sia questa la volta buona che io ti porti all'altare. Io e te possiamo costruire un futuro insieme? Tu sei tutto quello che ho, il mio futuro, la mia entità, il 100 per cento di me stesso". Quindi la domanda: "Mi vuoi sposare?". Tra le lacrime e la profonda commozione, Gaia ha risposto senza esitazioni: "Si".

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Pubblicato il 10 Settembre 2026