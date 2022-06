Luglio di eventi a Vico: Panariello, Renga, Greggio e Chiambretti

Sarà un “luglio grandi eventi” quello che si vivrà a Vico del Gargano. Il programma delle manifestazioni estive, già iniziate da più di due settimane, a partire da sabato 2 luglio propone ben 20 appuntamenti tra concerti, teatro, sapori e libri.Il poker d’assi è composto dallo spettacolo di Giorgio Panariello il 12 luglio, il concerto di Francesco Renga il 24 luglio e le due serate vichesi del Festival Gargano dei Giornalismi con Ezio Greggio il 29 luglio e il trio composto da Michele Cucuzza, Piero Chiambretti e Andrea Purgatori il 30 luglio.Sabato 2 luglio, in Largo Terra dalle ore 21.30 il protagonista della serata sarà Michele Iacovone con uno spettacolo intitolato “La canzone degli innamorati”. Domenica 3 luglio, invece, saranno due gli appuntamenti che, a partire dalle ore 21, animeranno il cuore del centro storico: la “Caccia al tesoro nel borgo degli innamorati” e “I giochi di una volta”. Sabato 9 luglio, un altro doppio appuntamento: con la rassegna Un libro per amico, dalle 21.30, in Largo Conte si sfoglieranno le pagine di “Malapuglia” nel confronto tra Andrea Leccese e Antonella Laganella; alla stessa ora, ma in Piazza Castello, Vito Sacco andrà a pescare tra ricordi e suggestioni de “Le più belle canzoni degli anni ‘60”.Il 10 luglio, Un libro per amico tornerà in Largo Conte, alle 21.30, con Luca Tancredi e Ivana Schiaffi a dialogare su “La vita privata di Giulia Schucht”. La rassegna dedicata all’incontro con autrici e autori, la sera dopo, presenterà “Il lago e la città scomparsa” attraverso il colloquio tra Vito Carrassi e Lucrezia Cilenti.Il 12 luglio, sarà Giorgio Panariello a inaugurare una serie di spettacoli che vedono la collaborazione tra il Comune di Vico del Gargano e il Teatro Pubblico Pugliese: l’attore e comico toscano porterà in scena all’Anfiteatro Hontermann il suo show intitolato “La favola mia”. L’evento è a pagamento, i biglietti d’ingresso sono in vendita su circuito Vivaticket e presso la tabaccheria Angelicchio di Vico del Gargano.Il 15 luglio, dalle 21.30 in Largo del Conte, i giornalisti Lino Patruno e Tommi Guerrieri presenteranno “Imparate dal Sud”. Il 16, 17 e 18 luglio, a cura della Confraternita dei Carmelitani Scalzi, si terrà la Festa in onore della Madonna del Carmine. Il 18 luglio, spazio a “Forever Queen”, un tributo alla band dell’indimenticabile Freddie Mercury. Doppio appuntamento il 22 luglio: dalle ore 21, in Piazzetta Terra, saranno di scena “Dialetto che poesia” e “Paglia di grano”. Il 23 luglio, invece, Rosa Porcu e Laura Marchetti presenteranno “Matria” in Largo del Conte alle 21.30.Il 24 luglio, in Piazza Monte Tabor dalle ore 22, si svolgerà l’attesissimo concerto di Francesco Renga. Per accedere allo spazio delimitato della piazza in cui si terrà il concerto, occorre prenotare e munirsi di ticket d’ingresso. Per i disabili, le persone in stato di bisogno e i bambini fino a dieci anni d’età, il ticket sarà gratuito. Il 28 luglio, dalle 21.30 in Largo del Conte, Katia Ricci e Rosa Serra presenteranno “Controra”.Il 29 e il 30 luglio, ingresso libero per le serate vichesi del Festival Gargano dei Giornalismi: nella prima delle due serate, il protagonista sarà Ezio Greggio; nella seconda, invece, Michele Cucuzza intervisterà Piero Chiambretti e Andrea Purgatori.

