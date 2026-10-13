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L’Ucraina può sopravvivere alla Russia. Ma può sopravvivere a Trump?

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Donald Trump apre al diesel russo mentre chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie di Mosca. Per Kyiv è un dilemma: sfidare Washington significa mettere a rischio intelligence e forniture militari, ma cedere potrebbe rafforzare Putin proprio alla vigilia dell’inverno. Dietro lo scontro si intravedono le contraddizioni della diplomazia americana e il difficile tentativo europeo di emanciparsi dalla dipendenza dagli Stati Uniti.

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Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 


Pubblicato il 13 Ottobre 2026

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