Il Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura ha indetto la I Edizione del Concorso “Luci, Fiori e Idee per il mio Natale a San Severo”. “Il Natale che si avvicina – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore Celeste Iacovino – sarà molto diverso per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus, ma abbiamo ritenuto che la nostra comunità non dovesse rinunciare all’atmosfera che caratterizza il periodo natalizio. Intendiamo, pertanto, promuovere un progetto legato alle Festività Natalizie che possa contribuire a creare un’immagine della nostra San Severo più calorosa ed accogliente, possibilmente in linea con lo spirito stesso del Natale”. La Civica Amministrazione, su proposta dell’Assessore alla Cultura Iacovino, ha approvato una delibera giuntale, con cui, al fine di creare un’atmosfera tipica del Natale, rendendo più suggestive le vie della nostra città, si invitano tutti i cittadini a partecipare ad un concorso a premi, che consiste nel cimentarsi nell’addobbo della migliore facciata di un palazzo, di un balcone, di una terrazza, di una veranda, di una porta, di un portone, tutti visibili dalla pubblica via, dando vita ad angoli suggestivi in tutte le zone della nostra città, utilizzando anche materiali di riciclo.

I soggetti destinatari sono i privati cittadini, invitati a manifestare, nell’ambito del concorso, la propria creatività decorando – appunto – la facciata di un palazzo, di un balcone, di una terrazza, di una veranda, di una porta, di un portone, contribuendo in tal modo a rendere festose le pubbliche vie. Le migliori decorazioni verranno premiate da una Commissione giudicatrice, che valuterà le immagini dei decori suddivise in tre sezioni differenti: Sezione giochi di luci e illuminazioni; Sezione addobbi con fiori e piante;

Sezione allestimenti originali con materiale riciclato; Saranno previsti premi in denaro, da spendere nelle attività commerciali cittadine, per i primi tre classificati di ogni menzionata sezione per un totale di nove premialità. Per ogni categoria i premi saranno attribuiti ai primi tre classificati, suddivisi in tal modo:

Primo classificato € 300,00; Secondo classificato € 200,00; Terzo classificato € 100,00.

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel Regolamento, che potrà essere interamente consultato sul sito istituzionale del comune www.comune.san-severo.fg.it o sulla pagina Facebook dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Severo.Gli allestimenti dovranno essere pronti a partire dal 15 Dicembre 2020.I partecipanti al Concorso dovranno inviare la domanda di partecipazione – scaricabile dal sito istituzionale del Comune – ed una o più fotografie del proprio addobbo natalizio entro e non oltre le ore 12.00 del 15 Dicembre p.v. a mezzo mail ai seguenti indirizzi:a.inglese@comune.san-severo.fg.it ,pubblicaistruzione@comune.san-severo.fg.it

