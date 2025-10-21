Lucera, undici chilometri di strade rurali pronti alla riqualificazione

La riqualificazione e la manutenzione della rete stradale rurale è un altro obiettivo che intende raggiungere l’Amministrazione comunale investendo i proventi delle misure di compensazione pattuite con la ditta De Cristoforo srl a seguito del rinnovo dell’autorizzazione rilasciata nel 2019 per la Piattaforma polifunzionale di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

A formalizzare l’indirizzo politico è stata la Giunta comunale, con la delibera n. 177 del 17 ottobre 2025, che dà attuazione alla convenzione ratificata dal Consiglio comunale e consente di intervenire sui primi 11 chilometri di strade rurali utilizzando parte dei 130.000 euro dovuti dalla società De Cristoforo per gli anni dal 2021 a tutto il 2025.

Il progetto esecutivo dei lavori sarà a cura e spese della ditta De Cristoforo srl che eseguirà gli interventi previa approvazione del programma da parte della stessa Giunta comunale e sotto il controllo dell’Ufficio tecnico comunale.

“Dopo un lungo e complesso iter tecnico-burocratico siamo nelle condizioni di mettere a valore le compensazioni ambientali pattuite tra il Comune e la ditta De Cristofaro srl ed attuare il primo vero piano strategico di riqualificazione della viabilità rurale”, commenta il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta.

“Provvedere alla manutenzione delle strade su tutto il territorio comunale, senza lasciare indietro i cittadini che popolano le nostre campagne, per un amministratore è la normalità. E questo è ciò che sta accadendo”, aggiunge l’assessore all’agricoltura ed attività produttive Sefora Tetta. “Straordinario, forse, è che per molti anni nessuno sia intervenuto, contemporaneamente, su tantissime strade urbane e rurali con pari priorità di intervento e con una visione unitaria di territorio, a vantaggio della sicurezza di quanti utilizzano la diffusa e ramificata rete stradale”.

“Gli amministratori attuali e quelli futuri, le imprese e i cittadini, ora sanno di poter contare su un’entrata annuale certa, pari all’1,5% del fatturato realizzato dalla linea di produzione C della piattaforma, e quindi di avere risorse a disposizione per più efficacemente programmare gli interventi di manutenzione e riqualificazione”, conclude il sindaco Pitta.



Pubblicato il 21 Ottobre 2025