“Lucera Saracena” per l’ottocentenario della fondazione della colonia musulmana

Nel 1223, a seguito della ribellione degli abitanti musulmani della Sicilia, l’Imperatore Federico II di Svevia decise di creare in terra di Capitanata un insediamento popolato solo dai saraceni superstiti. Nasceva così la “colonia saracena di Lucera” anche detta, in latino, Luceria Saracenorum. Cosa caratterizzò Lucera in quel periodo? Ci fu integrazione pacifica o conflitto tra religioni? Com’era la situazione nel Regno di Sicilia in quel periodo? Come venivano trattati i musulmani dall’Imperatore Federico II? Risponderanno a queste domande e ad altri interrogativi il prof. Fulvio Delle Donne dell’Università della Basilicata e il giornalista e saggista Mario Prignano, caporedattore centrale del Tg1, venerdì 11 Agosto 2023 alle ore 18:45, presso la splendida cornice del giardino del Circolo Unione, in Piazza Duomo, nell’evento dal titolo “Lucera Saracena – 800° Anniversario della fondazione della colonia saracena di Lucera”, co-organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Gens Capitanatae APS” e dal Circolo Unione di Lucera. Ad 800 anni dalla sua fondazione e nell’ambito del processo di candidatura della città di Lucera a Capitale della Cultura 2026, sarà un alto momento di divulgazione scientifica e occasione per conoscere nuovi metodi della divulgazione, attraverso le attività della rievocazione storica.I saluti saranno a cura di Silvio Di Pasqua, presidente del Circolo Unione di Lucera e di Giuseppe Pitta, sindaco del Comune di Lucera. Interverranno Alessandro De Troia, presidente di “Gens Capitanatae APS” e Gianni Finizio, presidente di “APS Cinque Porte Storiche Città di Lucera”. Al termine degli interventi e durante la serata, saranno previsti momenti di rievocazione storica con le Associazioni “Gens Capitanatae APS”, “Ensamble Bona Fides” di Lucera e “Impuratus” di Bitonto. L’evento è supportato dall’AICS – Associazione italiana Cultura e Sport, comitato provinciale di Foggia, dai portali web “Mondi Medievali” e “Lucera: memoria e cultura” e si inserisce nel partnerariato tra “Gens Capitanatae APS” e “APS Cinque Porte Storiche Città di Lucera” nel progetto “Patrimoni Generativi” promosso dal Comune di Lucera e finanziato dal bando regionale “Puglia Capitale Sociale 3.0”.



Pubblicato il 29 Luglio 2023