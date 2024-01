Lucera, salva l’autonomia per tre scuole del primo ciclo

Resta l’autonomia scolastica per le tre scuole del primo ciclo a Lucera ed è confermata quella per ITCG V. Emanuele III come stabilito da una delibera della Regione Puglia. Dopo proteste dei genitori, raccolta firme, appelli, documenti presentati in consiglio comunale e, lo scorso dicembre, l’incontro con l’assessore regionale all’istruzione Leo e i consiglieri regionali Clemente e Tutolo agli inizi di dicembre, la situazione, almeno per il prossimo anno, non muterà.

Sono i consiglieri comunali di minoranza a rivendicare, tuttavia, il lavoro svolto in questi mesi dopo aver sottolineato di accogliere “con viva soddisfazione la scelta operata dalla Regione Puglia. “Ma occorre sottolineare – aggiungono- per amore di verità, senza che qualcuno si voglia attribuire meriti non propri che è sempre stata la posizione avanzata dai sottoscritti”.

Allegano il documento consegnato al sindaco Pitta, all’indomani delle linee guida sul piano di dimensionamento scolastico, nel quale furono rilevate “incongruenze e illegittimità nella previsione dello smembramento dell’ I.C. Bozzini- Fasani e venne sottolineato convintamente il pieno diritto della nostra città a mantenere l’ autonomia di tutti gli istituti”. Dice il civico Giuseppe De Sabato: “Non abbiamo mai pensato che la Regione dovesse operare dei tagli lineari, noi siamo sempre stati convinti di avere i numeri giusti anche rispetto ad altri istituti della nostra regione.”

In questa diatriba, le posizioni su come presentare una propria proposta alla Regione sono state diverse, compresa quella, non condivisa dalla minoranza dice De Sabato, “di salvare l’Ic Fasani a discapito di un’altra scuola importante del territorio. Il nostro documento è stato la base sulla quale ci siamo recati in Regione e in Provincia quando la maggioranza ancora non sapeva che pesci prendere e in cui abbiamo espresso il nostro punto di vista, preannunciando azioni a tutela delle nostre scuole. La nostra posizione è sempre stata chiara e decisa a difesa dell’autonomia di tutte le nostre scuole, non abbiamo mai avuto tentennamenti né abbiamo intrapreso, come qualche componente della giunta ha fatto, azioni poco chiare e senza esito che hanno prodotto solo divisioni nel mondo scolastico di Lucera e proteste degli studenti e genitori”.

I consiglieri di minoranza sono Giuseppe De Sabato, Francesca Niro, Francesco Aquilano, Franco Ventrella, Francesco Russo, Vincenzo Checchia, Pasquale Colucci, Francesco Di Battista, Davide Colucci, Fabrizio Abate e Raffaele La Vecchia.

Paola Lucino



Pubblicato il 3 Gennaio 2024