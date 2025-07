Lucera riscopre i Mosaici di San Giusto nell’anno della Capitale Cultura

I mosaici di San Giusto riemergono alla luce nell’anno di Lucera Capitale Cultura Puglia 2025 e saranno visibili in tutto lo splendore della policromia che li rende preziosa testimonianza dell’arte paleocristiana.Venerdì 11 luglio, alle ore 18.00, presso la biblioteca “R. Bonghi”, è in programma la cerimonia di riapertura della struttura che li custodisce ed a cui si potrà accedere per ammirarli 30 anni dopo la loro scoperta.All’evento interverranno: Giuseppe Pitta, sindaco di Lucera; Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Anita Guarnieri, dirigente della Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle arti e il Paesaggio delle province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani.Sempre venerdì 11 luglio, a partire dalle 21.00, piazza Duomo sarà teatro del suggestivo concerto Sakamoto & me del pianista Danilo Rea, accompagnato da Martux_m.Un viaggio musicale che seduce e ammalia l’anima nel cuore di Lucera, crocevia di popoli e culture.“Restituire ai lucerini e ai pugliesi la possibilità di ammirare la bellezza dei Mosaici di San Giusto nell’anno in cui Lucera è Capitale della Cultura della Puglia è un altro degli obiettivi che ci siamo posti, abbiamo annunciato e abbiamo centrato”, afferma il sindaco Giuseppe Pitta.“Migliorare la fruibilità e l’accessibilità del nostro straordinario patrimonio storico-culturale incrementa le nostre chance di diventare destinazione di turismo per cultura, quindi di attivare nuovi flussi economici e nuove opportunità di buona occupazione.La riapertura al pubblico dei Mosaici di San Giusto è parte dell’eredità che Lucera Capitale Puglia 2025 lascerà ai lucerini e ai pugliesi: un atto nel presente che ha in sé un moto verso il futuro. È lo straordinario movente che anima l’Amministrazione comunale e le istituzioni con cui stiamo operando in sinergia, come la Regione Puglia e la Soprintendenza di Foggia e Barletta”.



Pubblicato il 2 Luglio 2025