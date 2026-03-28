Lucera, inaugurata la Sala Multimediale della Biblioteca Ruggiero Bonghi

Sono stati i piccoli alunni di una scuola, stamattina, a inaugurare la nuova Sala Multimediale della Biblioteca “Ruggiero Bonghi” e la riapertura della Sezione Ragazzi. Prima si sono accomodati nello spazio a loro dedicato, per sfogliare qualche libro e ascoltare una fiaba, poi hanno provato le 12 postazioni dotate di computer che, da oggi, sono a disposizione di lettori, studenti, ricercatori e di chiunque voglia consultare i titoli del sistema interbibliotecario regionale, una rete integrata che connette 230 biblioteche, inclusi i poli universitari e la Mediateca Regionale Pugliese.

A tagliare il nastro della Sala Multimediale c’erano il sindaco Giuseppe Pitta e Maria Angela Battista, assessora comunale alla Cultura.

“La Sala Multimediale”, ha spiegato Pitta, “si basa sul polo SBN Puglia (PUG) e utilizza piattaforme digitali come Bibliando per la consultazione collettiva, i servizi di ricerca, consultazione e prestito digitale. Sarà più agevole e veloce anche la consultazione di e-book, giornali, risorse audio-video e archivi storici. Si tratta di un’infrastruttura tecnologica che amplia e rende più moderni i servizi della nostra Biblioteca”. “Oggi è stata una giornata importante”, ha aggiunto Maria Angela Battista, “perché ai più piccoli, dopo alcuni interventi, è stata restituita la piena funzionalità della Sezione Ragazzi e, per tutti gli utenti, è stata messa a disposizione una Sala Multimediale che è un fiore all’occhiello”. La Sezione Ragazzi è un piccolo gioiello della Biblioteca, con libri organizzati e proposti per fasce d’età e spazi pensati per accogliere al meglio bambini e giovani, in modo da stimolare in loro curiosità, interesse e piacere per la lettura. La Biblioteca Comunale “Ruggiero Bonghi” è ubicata all’interno dell’antico Convento del Santissimo Salvatore (detto anche di San Pasquale), fondato nel 1407, sul Viale Falcone e Borsellino della Villa Comunale di Lucera. Custodisce un vasto patrimonio di circa 100mila volumi, 20mila dei quali risalgono per lo più al XV e al XVI secolo e sono conservati nella Sala delle Cinquecentine. Al suo interno sono custoditi 34 incunaboli, svariati manoscritti e 153 pergamene. Nello stesso complesso dell’ex Convento è ospitata la Pinacoteca con opere di importanti artisti locali e nazionali, mentre in una struttura attigua sono esposti i mosaici di San Giusto.



Pubblicato il 28 Marzo 2026