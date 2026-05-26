Lucera conferma Giuseppe Pitta alla guida della città

A Lucera Giuseppe Pitta è stato rieletto sindaco conquistando il secondo mandato consecutivo alla guida della città. Sostenuto dalla coalizione di centrosinistra composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e liste civiche, il candidato del cosiddetto campo largo ha commentato il risultato attraverso i propri canali social, ringraziando gli elettori per la fiducia accordata. Dopo l’esito delle urne, Pitta ha ricevuto anche le congratulazioni degli sfidanti Nicola Di Battista, candidato del centrodestra, e Vincenzo Checchia, sostenuto da alcune civiche e dal consigliere regionale Antonio Tutolo. Un gesto che il sindaco riconfermato ha definito “un segnale di rispetto e maturità politica”. Nel suo messaggio di ringraziamento, il sindaco ha espresso il profondo significato della fiducia che gli è stata accordata dagli elettori, dichiarando di essere profondamente emozionato per il risultato straordinario ottenuto e di sentirsi ancora sopraffatto dall’intensa ondata di supporto giunta dalla comunità.

A San Giovanni Rotondo si andrà invece al turno di ballottaggio tra Floriana Natale, candidata del centrodestra, che ha ottenuto il 36%, e Rossella Fini del campo largo, ferma al 34%. Più distaccato Giuseppe Siena, candidato civico dell’area centrosinistra, al 23%. Più indietro Roberto Cappucci di Rifondazione Comunista con il 4,7% e Mimmo Longo dell’Udc-Sovranisti al 2,5%.

Affluenza record e trionfo incontestabile per Giuseppe De Vitto a Candela, unico candidato alle elezioni comunali del 2026. Il tasso definitivo di partecipazione ha raggiunto un impressionante 76,76%, uno dei più alti registrati nella provincia di Foggia. L’imprenditore, noto anche per il ruolo di patron del Foggia Calcio e dell’Heraclea Club insieme a Gennaro Casillo, si appresta ora a guidare il comune situato sui Monti Dauni, sostenuto da un forte consenso popolare. A Monteleone di Puglia, infine, il nuovo sindaco è Sebastiano Maraschiello, giovane commercialista del posto e candidato della lista civica “Il Tiglio”. Maraschiello ha superato di circa cinquanta voti il sindaco uscente Giovanni Campese della lista “La Primavera di Monteleone”, chiudendo così i dieci anni dell’amministrazione guidata da Campese. Nel piccolo centro dei Monti Dauni erano nove i candidati sindaci presenti sulla scheda elettorale, ma la competizione principale si è concentrata soprattutto tra i due candidati locali.



Pubblicato il 26 Maggio 2026