Lucca, scoppia bombola di gas e crolla abitazione: 2 dispersi

(Adnkronos) – Scoppia una bombola di gas e crolla un'abitazione. E' accaduto questa mattina, intorno alle 11.30, in via Traversa Marginone, nel comune di Montecarlo, in provincia di Lucca. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, con i vigili urbani, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno estratto vivo un componente della famiglia rimasta coinvolta nel crollo. Si suppone la presenza di altre due persone sotto le macerie. Sul posto sono confluite le squadre dei vigili del fuoco del comando di Lucca, il personale Usar (per la ricerca in maceria) dai comandi di Prato e di Pisa, squadre da Pistoia, Pescia, e i cinofili dal comando di Siena. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Aprile 2023