Attualità

Lucca, monossido di carbonio uccide famiglia: 4 morti

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Un’intera famiglia è rimasta vittima del monossido di carbonio oggi, mercoledì 4 febbraio, in un’abitazione in località Rughi nel comune di Porcari, in provincia di Lucca. I morti sono quattro, si apprende dal 118, con una quinta persona che è stata portata in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Anche i tre carabinieri che sono entrati nella casa si sarebbero leggermente intossicati. Poco dopo le 22 di questa sera sono intervenuti i sanitari con l’automedica di Lucca; le ambulanze della Croce Rossa di Lucca, della Croce Verde di Porcari,,della Misericordia di Santa Gemma Galgani; Carabinieri. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento per cercare di salvare le persone insieme ai Carabinieri.  Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma – constatato il decesso delle quattro persone – è stato “rimandato indietro”, come hanno precisato dal 118. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Usa, Trump contro la Nike: “Discrimina lavoratori bianchi”

30 minuti fa

Prati segna di testa, l’arbitro annulla il gol: cos’è successo in Inter-Torino

1 ora fa

Usa, Tajani: “Accordo su minerali critici segnale importante multilateralismo e cooperazione”

1 ora fa

Issiaka Kamate, chi è giovane esterno dell’Inter che ha firmato un assist al debutto

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio