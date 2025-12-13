Lucarelli scambia Magnini con Fognini, Fabio la chiama “amore mio”: lapsus incrociati a Ballando

(Adnkronos) –

Lapsus incrociati a Ballando con le stelle. Prima Selvaggia Lucarelli confonde Filippo Magnini per Fabio Fognini, poi l'ex tennista chiama la giurata "amore mio". La settimana scorsa sembrava che la finta 'storia d'amore' tra Fognini e Lucarelli fosse giunta al capolinea. Ma questa sera tutto è cambiato. La semifinale del dance show di Rai 1 ha dato la possibilità a Fognini di riconquistare la 'stima' della temuta giurata, che nelle scorse settimane lo aveva rimproverato di aver perso il suo smalto. "Sei tornato il Fognini che piaceva a me e che piace a tutti. Avevi entusiasmo, tecnicamente bravissimo. Io ho la sensazione che tu perda entusiasmo quando ti senti schiacciato dal meccanismo dello spettacolo. Un ambito che non ti è familiare, con lo sport è diverso", ha detto Lucarelli che poi ha aggiunto "Tu sei abituato a fare tornei in tutto il mondo, sei sempre sotto stress". Ed è stato in quel momento che Fognini ha dimenticato per un attimo chi aveva di fronte: "Eh… amore mio", ha detto portando immediatamente le mani alla bocca rendendosi conto di aver osato un po' troppo. "Chiedo scusa, il tuo compagno non c'è, il mio compagno non c'è, siamo salvi", ha detto l'ex tennista per sdrammatizzare. Cosa simile era successa a inizio puntata dopo l'esibizione di Filippo Magnini, dove la giurata per un attimo lo aveva scambiato per Fognini e quando si è resa conto del lapsus ha chiesto scusa e ci ha riso su.

Pubblicato il 13 Dicembre 2025